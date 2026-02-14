Két autó ütközött össze Veszprém és Nemesvámos között, egy ember meghalt

Hírlevél
Két autó ütközött össze szombat este a 77-es úton Veszprém és Nemesvámos között - közölte honlapján az Útinform. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben egy ember meghalt.
Nagy Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI megkeresésére közölte: a balesetben egy fiatal férfi halt meg.

baleset
A baleset körülményeit még vizsgálják. Fotó: Unsplash

 

Halálos baleset történt Veszprémnél

 

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a rendőrség az útszakaszt lezárta, a forgalmat elterelik - tette hozzá. Az Origo korábban arról írt, hogy tragédia Cegléden: az állomáson gázolt el egy embert a vonat.

 

