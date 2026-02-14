Két autó ütközött össze Veszprém és Nemesvámos között, egy ember meghalt

Nagy Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI megkeresésére közölte: a balesetben egy fiatal férfi halt meg.

A baleset körülményeit még vizsgálják. Fotó: Unsplash

Halálos baleset történt Veszprémnél

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a rendőrség az útszakaszt lezárta, a forgalmat elterelik - tette hozzá.