Plusz szoba az erkélyből? Nem árt ismerni a beépítés szabályait

A beépített erkély kialakítása elsőre egyszerű felújításnak tűnhet, valójában azonban jogilag kifejezetten érzékeny terület. Az erkély ugyanis nemcsak a lakás része, hanem az épület homlokzatának is eleme, így az átalakítás több szereplőt is érinthet: az önkormányzatot, az építésügyi hatóságot és a társasházat is.

Beépített erkély: mikor engedélyezett, és mikor járhat bírsággal?

Fotó: Oформление балкона / Pinterest

Beépíthető-e az erkély?

Általános szabály, hogy az erkély beépítése akkor megengedett, ha nem bontja meg az épület egységes megjelenését és az utcaképet.

Ha ez sérül, az átalakítást akár vissza is bontathatják. Társasház esetén különösen fontos tudni, hogy az erkély homlokzati elemei – például a korlát vagy a rögzítések – jellemzően közös tulajdonba tartoznak.

Beépített erkélyhez kell engedély?

Építési engedély általában nem szükséges, ez azonban nem jelenti azt, hogy szabadon elvégezhető a munka.

A beépített erkély sok esetben településképi bejelentéshez kötött, mivel a homlokzatot érinti.

Ezeket a szabályokat az önkormányzatok saját rendeletekben határozzák meg, és előírhatják az anyaghasználatot, az osztást vagy a kialakítás módját is.

Fotó: VALEN TINA / Pinterest

Mit léphet az önkormányzat vagy a társasház? Ha az átalakítás bejelentés nélkül történik, az önkormányzat településképi kötelezést adhat ki, és akár egymillió forintig terjedő bírságot is kiszabhat. Emellett a társasház hozzájárulása is szükséges lehet, amelyet az alapító okirat, az SZMSZ vagy közgyűlési határozat rögzít. Ennek hiányában a lakóközösség polgári jogi eljárást indíthat.

Plusz szoba az erkélyből? Nem árt ismerni a szabályokat

Fotó: Ecc / Pinterest

Az építésügyi hatóság szerepe

Amennyiben a beépített erkély engedélyköteles vagy bejelentésköteles tevékenységnek minősül, és ez elmarad, az építésügyi hatóság eljárást indíthat. A bírság összege akár több százezer forint is lehet, még kisebb alapterületű erkély esetén is.

Utólagos rendezés: nem mindig megoldás

Sokan abban bíznak, hogy a szabálytalan beépítést később fennmaradási engedéllyel lehet rendezni. Ez valóban létező lehetőség, de nem automatikus, és csak akkor alkalmazható, ha az átalakítás egyébként is megfelelne az aktuális előírásoknak – rendszerint jelentős bírság megfizetése mellett.