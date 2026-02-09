Évtizedes csúcson a magyar szabadalmak száma

Évtizedes csúcsra emelkedett a magyar szabadalmi bejelentések száma: 2025-ben összesen 533 bejelentést tettek a hazai innovátorok. Az adatot Hankó Balázs osztotta meg közösségi oldalán, ahol arról is beszélt, hogy a növekedés mögött tudatos fejlesztési irány és intézményi átalakítás áll.

Hankó Balázs: Egyre több innováció jut el a bejelentésig Magyarországon

Fotó: Facebook/Hankó Balázs

Látványos növekedés két év alatt

A miniszter szerint a tavalyi bejelentések száma mintegy 40 százalékkal haladta meg a két évvel korábbi adatokat. Ez nem egyszeri kiugrás, hanem egy hosszabb folyamat eredménye, amelyben egyre több hazai fejlesztés jut el a szabadalmi bejelentés szintjére. A tendencia különösen fontos abból a szempontból, hogy a szabadalom már nem pusztán ötlet, hanem jogilag is védett innováció.

Egyetemek és kutatóintézetek előretörése

A növekedés egyik motorja az egyetemek és a megújult kutatási hálózat erősödő aktivitása. Hankó Balázs kiemelte, hogy 2025-ben már 164 szabadalmi bejelentés köthető ezekhez az intézményekhez, ami több mint háromszorosa a három évvel korábbi számnak. A miniszter szerint ez jól mutatja, hogy a teljesítményalapú átalakítás kézzelfogható eredményeket hozott.

Ezek a bejelentések nem a fióknak készülnek

A bejelentések számának növekedése önmagában még nem jelent gazdasági sikert, ezt a kormányzati oldal sem vitatja. Hankó Balázs hangsúlyozta: a cél az, hogy ezek az innovációk ne maradjanak meg papíron, hanem piacképes technológiák, vállalkozások és termékek szülessenek belőlük. Ennek érdekében olyan környezet kialakításán dolgoznak, amely segíti az egyetemi és kutatói fejlesztések hasznosulását.

Innováció mint hosszú távú stratégia

A növekvő szabadalmi aktivitás illeszkedik abba a hosszabb távú célba, amely szerint Magyarország 2030-ra az Európai Unió tíz leginnovatívabb országa közé kerülne. A kormányzati álláspont szerint ehhez nemcsak kutatásra, hanem a tudás gazdasági hasznosítására is szükség van.

A friss adatok alapján a hazai innovációs ökoszisztéma egyre aktívabb, különösen az egyetemek és kutatóintézetek körében. Hogy ebből mennyi válik valódi, nemzetközileg is versenyképes technológiává, az a következő évek egyik kulcskérdése lesz, de a trendek egyértelműen felfelé mutatnak.