Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jelentős előnnyel vezet a Fidesz, nem csoda, hogy Magyar Péter pánikol

Kettős arca van

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Bereczki Zoltán

Ezért nem árult el Bereczki Zoltán részleteket a válásról

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokakat váratlanul ért a hír, miszerint a színész házaspár külön utakon folytatja. Bereczki Zoltán és Bata Éva hét év után döntöttek a válás mellett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bereczki ZoltánBata Évaválás

Bereczki Zoltán válása újra a címlapokra került: a színész és felesége, Bata Éva hosszú együttélés után külön utakon folytatják. Bár a pár magánélete mindig is diszkrét volt, a hír gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét – írja a Bors.

Bata Éva és Bereczki Zoltán
Bata Éva és Bereczki Zoltán
Fotó: Mohai Balázs / MTI

Bereczki Zoltán és Bata Éva válása mindenkit meglepett

Bata Éva a magyar színház egyik legismertebb alakja, a Vígszínház társulatától a szabadúszó színházi szerepekig építette karrierjét. A Centrál Színházban találkozott Bereczki Zoltánnal, akivel a Nemek és igenek című darabban játszottak együtt, és akivel 2021-ben született közös gyermekük, Flóra.

A pár már jó ideje nem élt együtt: Zoltán a közös otthonban maradt, Éva pedig egy belvárosi lakásba költözött. 

Bereczki Zoltánnak ez a második házassága, ami a nyilvánosság előtt ér véget: korábban hasonló körülmények közt vált el Szinetár Dórától. Bata Évával való kapcsolatáról viszonylag keveset lehetett tudni, a házaspár mindig igyekezett óvni a magánéletét, a színésznő pedig egyébként sem harsány megnyilvánulásairól ismert. A válás kapcsán hivatalosan egyikük sem nyilatkozott.

Kiderült az igazság Nagy Bogi válásáról

Véget ért a nagy szerelem. Nagy Bogi és férje kicsivel több mint 2 év után a válás mellett döntöttek.

Mennyi a gyerektartás 2026-ban? Súlyos tévhitek forognak, tisztázzuk a költségeket!

Ha egy szülőpár együttélése annyira megromlik, hogy a válás mellett döntenek, a gyerekeik életkörülményeinek biztosítása ugyanúgy mindkettőjük feladata. Az egyik szülő, aki neveli a mindennapokban a gyereket elsősorban az idejével, energiájával áll helyt, a másik gyerektartást fizet. Emellett ellátja szülői feladatait is, amikor nála vannak a gyerekek. Sok vitát előzhet meg, aki tájékozódik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!