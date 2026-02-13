Ezért nem árult el Bereczki Zoltán részleteket a válásról

Bereczki Zoltán válása újra a címlapokra került: a színész és felesége, Bata Éva hosszú együttélés után külön utakon folytatják. Bár a pár magánélete mindig is diszkrét volt, a hír gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét – írja a Bors.

Bereczki Zoltán és Bata Éva válása mindenkit meglepett

Bata Éva a magyar színház egyik legismertebb alakja, a Vígszínház társulatától a szabadúszó színházi szerepekig építette karrierjét. A Centrál Színházban találkozott Bereczki Zoltánnal, akivel a Nemek és igenek című darabban játszottak együtt, és akivel 2021-ben született közös gyermekük, Flóra.

A pár már jó ideje nem élt együtt: Zoltán a közös otthonban maradt, Éva pedig egy belvárosi lakásba költözött.

Bereczki Zoltánnak ez a második házassága, ami a nyilvánosság előtt ér véget: korábban hasonló körülmények közt vált el Szinetár Dórától. Bata Évával való kapcsolatáról viszonylag keveset lehetett tudni, a házaspár mindig igyekezett óvni a magánéletét, a színésznő pedig egyébként sem harsány megnyilvánulásairól ismert. A válás kapcsán hivatalosan egyikük sem nyilatkozott.

