Mi történhetett? Válik Bereczki Zoltán

Úgy tűnik, véget ért egy újabb sztárházasság a hazai művészvilágban. A hírek szerint Bereczki Zoltán és Bata Éva hét év után a különválás mellett döntöttek, és már jó ideje nem élnek egy fedél alatt.
A Blikk információi szerint Bereczki Zoltán az egykori közös otthonban maradt, míg Éva egy belvárosi lakásba költözött. Bár a házasságuk zátonyra futott, egy dologban továbbra is teljes az egyetértés: közösen nevelik kislányukat, Flórát, akinek igyekeznek a lehető legkevesebb lelki terhet okozni.

Bata Éva és Bereczki Zoltán
Bata Éva és Bereczki Zoltán
Fotó: Mohai Balázs / MTI

Bereczki Zoltán és Bata Éva szerelme csendben indult

A kapcsolat a Centrál Színház Nemek és igenek című darabja alatt szövődött, majd 2021-ben megszületett közös gyermekük, sőt, abban az évben össze is házasodtak. Bereczki Zoltán korábban nyíltan beszélt arról, mennyire fontos volt párjának az esküvő, és hogy tiszteletben tartotta ezt az igényét.

Az utóbbi időben azonban már óvatosabban fogalmazott a kapcsolatáról, és korábbi nyilatkozataiban utalt arra is, hogy egy hosszú távú kapcsolatban „időnként beeshet egy atombomba”.

A család továbbra is közös

A felek a lap megkeresésére nem kívántak nyilatkozni, ám információk szerint a különköltözés már hónapokkal ezelőtt megtörtént. Ennek ellenére rendszeresen együtt töltik az időt gyermekükkel.

Nem ez az első alkalom, hogy Bereczki Zoltán éretten kezeli egy kapcsolat végét: korábbi házasságából, Szinetár Dórával közös lányukat is békés körülmények között nevelték tovább a válás után.

A rajongók számára most is az a legfontosabb kérdés: vajon sikerül-e megőrizniük azt az egységet, amelyet szülőként továbbra is képviselnek?

