Nem fog hinni a szemének: ezzel a módszerrel feleannyiba kerülhet a nagybevásárlás!

A jól megtervezett bevásárlás nemcsak a háztartási kiadások mérséklésében segíthet, hanem az impulzusvásárlás visszaszorításában és az élelmiszer-pazarlás csökkentésében is. Egy népszerű bevásárlási módszer, a 6 az 1-hez módszer strukturált bevásárlólistára és heti menütervezésre épül - tájékoztat a Fox News.
Milyen a 6 az 1-hez bevásárlási módszer?
A 6 az 1-hez módszer egy egyszerű rendszer, amely meghatározza, milyen arányban kerüljön étel a kosárba:
- Egy „jutalom” termék
- Kettő szósz vagy ízesítő
- Három keményítőforrás
- Négy fehérjeforrás
- Öt féle gyümölcs
- Hat féle zöldség
A bevásárlási módszer célja, hogy tudatos keretet adjon a vásárlásnak, miközben elegendő alapanyagot biztosít egy teljes hétre.
Mennyit lehet megtakarítani ezzel a bevásárlási módszerrel?
Tapasztalatok szerint egyes háztartások akár heti 5 000–14 000 forintnak megfelelő összeget is megtakaríthatnak. A pontos összeg függ a család méretétől, a választott termékektől és attól, mennyire következetesen alkalmazzák a rendszert.
Hogyan lehet spórolni a bevásárláson heti szinten?
- Előre elkészített bevásárlólista használatával;
- heti menütervezés alapján történő vásárlással;
- akciós és szezonális termékek előnyben részesítésével;
- saját márkás termékek választásával;
- fagyasztott zöldségek és gyümölcsök beépítésével;
- maradékok tudatos felhasználásával.
Hogyan csökkenthető az impulzusvásárlás?
Az impulzusvásárlás csökkentése tudatos tervezéssel érhető el: érdemes mindig bevásárlólista alapján indulni, kerülni az éhesen történő vásárlást, előre meghatározott költségkeretet szabni, online ár-összehasonlítást végezni, valamint heti fix vásárlási napot kijelölni. Az impulzusvásárlás visszaszorítása kulcsfontosságú a költségcsökkentésben, hiszen a spontán döntések gyakran felesleges kiadásokhoz vezetnek.
Hogyan állítsunk össze tudatos bevásárlólistát?
A tudatos bevásárlás alapja a készletek átnézése. Érdemes felmérni, mi található már otthon, majd ehhez igazítani a heti menüt. A lista legyen konkrét, mennyiségekkel együtt, és kerülni kell a „majd meglátjuk” jellegű tételeket.
Milyen alapélelmiszereket érdemes mindig otthon tartani?
- Rizs, tészta, burgonya;
- száraz hüvelyesek;
- konzerv paradicsom;
- fagyasztott zöldségek;
- olaj, ecet;
- alapfűszerek;
- hosszabb eltarthatóságú fehérjeforrások.
Ezek az alapanyagok segítenek abban, hogy ne kelljen minden héten különleges hozzávalókra költeni.
Hogyan tervezzünk heti menüt költséghatékonyan?
Érdemes olyan ételeket választani, amelyek több napig variálhatók. Például egy sült csirke másnap salátában vagy tésztában is felhasználható. A heti menütervezés segít átláthatóbbá tenni a bevásárlást és csökkenti a pazarlást.
Melyek a legjobb spórolási tippek bevásárláshoz?
- Ne térjünk el a bevásárlólistától,
- használjunk kuponokat;
- figyeljük az egységárakat;
- kerüljük a prémium márkákat, ha nem indokolt;
- vásároljunk nagyobb kiszerelést tartós termékekből;
- részesítsük előnyben a szezonális árut.
A tudatos bevásárlás hosszú távon jelentős megtakarítást eredményezhet.
Segít a menütervezés csökkenteni az élelmiszer-pazarlást?
A heti menütervezés lehetővé teszi, hogy minden megvásárolt alapanyag konkrét ételhez kapcsolódjon. Ez csökkenti a romlandó termékek kidobását, így a költségcsökkentés mellett fenntarthatóbb háztartást is eredményez.
5 alapanyag, melyet teljesen felesleges megvenni a boltban
Tele van velük a bevásárlókosár, pedig a legtöbbjük otthon néhány perc alatt elkészíthető – olcsóbban, finomabban és felesleges adalékanyagok nélkül. Megmutatjuk azt az öt alapanyagot, amit rengetegen megvesznek, pedig valójában semmi szükség rá.
Nagy bejelentést tett a népszerű online élelmiszerbolt, már ezekre a településekre is kiszállítják a termékeiket
Február 9-től újabb 150 ezer embert ér el a Kifli.hu választékával és házhoz szállításával, Komárom és Győr között, egyszerre 24 településen. A Győrben és a régió más részein élő családok számára mostantól elérhetővé válnak a Kifli.hu termékei, sokszor a diszkontláncok árszintjénél is olcsóbban.