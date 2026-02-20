Nem fog hinni a szemének: ezzel a módszerrel feleannyiba kerülhet a nagybevásárlás!

A jól megtervezett bevásárlás nemcsak a háztartási kiadások mérséklésében segíthet, hanem az impulzusvásárlás visszaszorításában és az élelmiszer-pazarlás csökkentésében is. Egy népszerű bevásárlási módszer, a 6 az 1-hez módszer strukturált bevásárlólistára és heti menütervezésre épül - tájékoztat a Fox News.

A tudatos bevásárlás valódi pénztárcabarát megoldás lehet a családok számára

Fotó: Unsplash

Milyen a 6 az 1-hez bevásárlási módszer?

A 6 az 1-hez módszer egy egyszerű rendszer, amely meghatározza, milyen arányban kerüljön étel a kosárba:

Egy „jutalom” termék Kettő szósz vagy ízesítő Három keményítőforrás Négy fehérjeforrás Öt féle gyümölcs Hat féle zöldség

A bevásárlási módszer célja, hogy tudatos keretet adjon a vásárlásnak, miközben elegendő alapanyagot biztosít egy teljes hétre.

Mennyit lehet megtakarítani ezzel a bevásárlási módszerrel?

Tapasztalatok szerint egyes háztartások akár heti 5 000–14 000 forintnak megfelelő összeget is megtakaríthatnak. A pontos összeg függ a család méretétől, a választott termékektől és attól, mennyire következetesen alkalmazzák a rendszert.

Hogyan lehet spórolni a bevásárláson heti szinten?

Előre elkészített bevásárlólista használatával;

heti menütervezés alapján történő vásárlással;

akciós és szezonális termékek előnyben részesítésével;

saját márkás termékek választásával;

fagyasztott zöldségek és gyümölcsök beépítésével;

maradékok tudatos felhasználásával.

Hogyan csökkenthető az impulzusvásárlás?

Az impulzusvásárlás csökkentése tudatos tervezéssel érhető el: érdemes mindig bevásárlólista alapján indulni, kerülni az éhesen történő vásárlást, előre meghatározott költségkeretet szabni, online ár-összehasonlítást végezni, valamint heti fix vásárlási napot kijelölni. Az impulzusvásárlás visszaszorítása kulcsfontosságú a költségcsökkentésben, hiszen a spontán döntések gyakran felesleges kiadásokhoz vezetnek.

Hogyan állítsunk össze tudatos bevásárlólistát?

A tudatos bevásárlás alapja a készletek átnézése. Érdemes felmérni, mi található már otthon, majd ehhez igazítani a heti menüt. A lista legyen konkrét, mennyiségekkel együtt, és kerülni kell a „majd meglátjuk” jellegű tételeket.