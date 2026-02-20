Hírlevél
Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

Bochkor Gábor

Ismerje meg Bochkor Gábor 20 évvel fiatalabb párját!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A népszerű rádiós magánélete sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, most azonban egyre több részlet válik ismertté. Bochkor Gábor életében az elmúlt években jelentős változások történtek, amelyek nemcsak a munkáját, hanem a családi mindennapjait is érintik.
Bochkor Gábor neve évtizedek óta összeforrt a rádiózással, a Retro Rádió hallgatói pedig jól ismerik sajátos humorát és szókimondó stílusát. A műsorvezető mostanra már nem rejtegeti kapcsolatát, és egyre természetesebben beszél a magánéletéről is, beleértve azt is, hogy párjával együtt egy kisfiú is fontos szereplője lett a mindennapjainak, Bochkor Nóra után – írja a Blikk.

20220502 NyíregyházaSzívesen! címmel turnéra indul a Retro Rádió Bochkor című reggeli műsora. A két műsorvezető, Bochkor Gábor és Lovász László egy hétig járja majd az országot, minden reggel más-más városból köszöntik a hallgatóságot, Nyíregyháza volt az első állomás. Fotó: Dodó Ferenc DFKelet-MagyarországKépen: Bochkor Gábor műsorvezető
Bochkor Gábor magánélete új fordulatot vett az elmúlt években
Fotó: Dodó Ferenc/Kelet-Magyarország

Ki Bochkor Gábor új párja?

Bochkor Gábor új párja Gudovics Éva, aki a Retro Rádió hírigazgatója. A hallgatók számára sem ismeretlen, hiszen korábban többször is helyettesítette Héjja Anettet a hírolvasói székben. Kapcsolatuk évek óta tart, de sokáig nem beszéltek róla nyilvánosan.

Hány évvel fiatalabb Bochkor Gábor párja?

A műsorvezető párja 20 évvel fiatalabb nála. A korkülönbség azonban láthatóan nem jelent akadályt, a rádióban is harmonikusan működnek együtt, és a közös munka során is megmutatkozik az összhang.

Gudovics Évának van egy kisfia. A kisfiú új családi dinamikát hozott a rádiós életébe, aki korábban már megtapasztalta az apaságot lánya, Bochkor Nóra mellett.

Miért titkolták kapcsolatukat a Retro Rádióban?

A kapcsolatukat hosszú ideig nem verték nagydobra. A rádiós és párja inkább a munkára koncentrált, és csak akkor vállalták fel nyíltabban a románcot, amikor már stabil, évek óta tartó kapcsolatként tekintettek rá. A nyilvános szereplés mostanra természetesebbé vált számukra.

