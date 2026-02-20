Ismerje meg Bochkor Gábor 20 évvel fiatalabb párját!

Bochkor Gábor neve évtizedek óta összeforrt a rádiózással, a Retro Rádió hallgatói pedig jól ismerik sajátos humorát és szókimondó stílusát. A műsorvezető mostanra már nem rejtegeti kapcsolatát, és egyre természetesebben beszél a magánéletéről is, beleértve azt is, hogy párjával együtt egy kisfiú is fontos szereplője lett a mindennapjainak, Bochkor Nóra után – írja a Blikk.

Bochkor Gábor magánélete új fordulatot vett az elmúlt években

Fotó: Dodó Ferenc/Kelet-Magyarország

Ki Bochkor Gábor új párja?

Bochkor Gábor új párja Gudovics Éva, aki a Retro Rádió hírigazgatója. A hallgatók számára sem ismeretlen, hiszen korábban többször is helyettesítette Héjja Anettet a hírolvasói székben. Kapcsolatuk évek óta tart, de sokáig nem beszéltek róla nyilvánosan.

Hány évvel fiatalabb Bochkor Gábor párja?

A műsorvezető párja 20 évvel fiatalabb nála. A korkülönbség azonban láthatóan nem jelent akadályt, a rádióban is harmonikusan működnek együtt, és a közös munka során is megmutatkozik az összhang.

Gudovics Évának van egy kisfia. A kisfiú új családi dinamikát hozott a rádiós életébe, aki korábban már megtapasztalta az apaságot lánya, Bochkor Nóra mellett.

Miért titkolták kapcsolatukat a Retro Rádióban?

A kapcsolatukat hosszú ideig nem verték nagydobra. A rádiós és párja inkább a munkára koncentrált, és csak akkor vállalták fel nyíltabban a románcot, amikor már stabil, évek óta tartó kapcsolatként tekintettek rá. A nyilvános szereplés mostanra természetesebbé vált számukra.

