Szívszorító: így próbál Bodrogi Gyula túllépni felesége halálán

Bodrogi Gyula felesége halála után élete egyik legnehezebb időszakát éli. A közel 92 éves színművész Voith Ági elvesztése után a gyász elején jár, és őszintén beszélt arról, milyen űrt hagyott maga után a veszteség. Bodrogi Gyula nem titkolja: egyelőre még fel sem fogta igazán, mi történt – írja a Bors.

Bodrogi Gyula és Voith Ági – Fotó: MW Bulvár

Hogyan próbálja feldolgozni felesége halálát Bodrogi Gyula?

Bodrogi Gyula csütörtökön kísérte utolsó útjára a Jászai Mari-díjas művésznőt a Farkasréti temetőben. Bár több mint negyven éve külön folytatták életüket, jó kapcsolatuk végig megmaradt, így a veszteség most különösen mélyen érinti a színészt.

Nagyon nehéz, egyelőre nem is tudom elhinni. Már csak a hiány van, tehetetlen az ember, nem lehet visszahozni

– fogalmazott megrendülten.

Az elmúlt években több közeli barátjától és pályatársától is búcsúznia kellett, most pedig újabb pótolhatatlan űr keletkezett az életében. Elmondása szerint még a gyász elején jár, sokat gondol feleségére, és idő kell, amíg a történtek valóban tudatosulnak benne. A munka ugyanakkor nem állhat meg: a színház fegyelmet és koncentrációt követel, akkor is, amikor belül a fájdalommal küzd. A művész azt is bevallotta, megfordult a fejében, hogy pszichológus segítségét kéri, hogy megtanulja kezelni a gyászt.

