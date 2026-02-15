Böllérfesztiválok – így zajlik egy igazi vidéki disznótor ma – galéria

A tél végi falusi rendezvényeknek sajátos hangulata van, ahol a közösség, az ízek és a hagyományok találkoznak. A böllérfesztiválok évről évre ezreket vonzanak, hiszen a hagyományos disznóvágás ünnepe nemcsak látványos program, hanem igazi közösségi esemény is. A hajnalban kezdődő munkálatok, a perzselés, a bontás és a kolbásztöltés mind részei annak az élő hagyománynak, amely generációról generációra öröklődik.

A böllérfesztiválok hangulata: hajnalban indul a hagyományos disznóvágás, majd egész nap készülnek a friss hurkák és kolbászok

Fotó: MW archív

Böllérfesztiválok: hagyományőrző böllérversenyek és toros ételek ünnepe

A hagyományőrző böllérversenyek során a csapatok saját receptjeikkel, házi fűszerezésű kolbásszal és különleges toros ételekkel igyekeznek elnyerni a zsűri és a közönség elismerését. A családi programok, népzene és forralt bor mellett a böllérfesztiválok igazi időutazást kínálnak azoknak, akik szeretnék átélni a régi falusi közösségek összetartó erejét és a magyar gasztronómiai hagyományok legjavát.