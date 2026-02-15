Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedté vált drogos buliján

Ezt tudnia kell!

Figyelem: rövidesen használhatatlanná válik 1,3 millió mobiltelefon Magyarországon

disznóvágás

Böllérfesztiválok – így zajlik egy igazi vidéki disznótor ma – galéria

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Füst, perzselés, kolbásztöltés és forralt bor illata lengi be a vidéki tereket minden télen. A böllérfesztiválok nemcsak gasztronómiai események, hanem a hagyományos disznóvágás ünnepei is, ahol a közösség és a magyar népi kultúra egyszerre kerül a középpontba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
disznóvágáshagyományhagyományos disznóvágás

A tél végi falusi rendezvényeknek sajátos hangulata van, ahol a közösség, az ízek és a hagyományok találkoznak. A böllérfesztiválok évről évre ezreket vonzanak, hiszen a hagyományos disznóvágás ünnepe nemcsak látványos program, hanem igazi közösségi esemény is. A hajnalban kezdődő munkálatok, a perzselés, a bontás és a kolbásztöltés mind részei annak az élő hagyománynak, amely generációról generációra öröklődik.

böllérfesztiválok 20220205 GyőrvárlX. Vas Mehyei Gasztronómiai Fesztivál és BöllérversenyRengeteg ember és óriási hangulat a győrvári gasztrofesztiválon Fotó: Szendi Péter SZP Vas Népe
A böllérfesztiválok hangulata: hajnalban indul a hagyományos disznóvágás, majd egész nap készülnek a friss hurkák és kolbászok
Fotó: MW archív

Böllérfesztiválok: hagyományőrző böllérversenyek és toros ételek ünnepe

A hagyományőrző böllérversenyek során a csapatok saját receptjeikkel, házi fűszerezésű kolbásszal és különleges toros ételekkel igyekeznek elnyerni a zsűri és a közönség elismerését. A családi programok, népzene és forralt bor mellett a böllérfesztiválok igazi időutazást kínálnak azoknak, akik szeretnék átélni a régi falusi közösségek összetartó erejét és a magyar gasztronómiai hagyományok legjavát.

Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Böllérfesztivál, Elmúlt évek böllérfesztiváljai, elmúltévekböllérfesztiváljai
Galéria: Töretlen hagyomány: A böllérfesztiválok pillanatai
1/33
Balástya – XVIII. Böllérfesztivál Balástyán, ahol a testvértelepülések jeles képviselői is bemutatták, ők hogyan vágják a disznót

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!