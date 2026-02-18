Égi csoda februárban: több bolygó jelenik meg egyszerre az égbolton

2026 februárjának estéin érdemes kicsit hamarabb kimenni a szabadba, és a nyugati égboltra figyelni, mert látványos bolygóegyüttállás teszi emlékezetessé a naplemente utáni időszakot. A Vénusz, a Merkúr, a Szaturnusz és a vékony holdsarló látszólag egymás közelében jelenik meg, így olyan égi látvány bontakozik ki, amelyhez hasonló csak ritkán figyelhető meg szabad szemmel.
Bolygóegyüttállás: mikor és mit láthatunk?
A legszebb együttállás február 19-én lesz megfigyelhető, naplemente után, nagyjából 17:45 és 18:30 között.
A fényes Vénusz lesz az első, ami feltűnik a nyugati horizont felett, alatta a Merkúr bukkanhat fel, felette pedig a vékony holdsarló rajzolja meg az égboltot. Kissé távolabb a Szaturnusz is láthatóvá válik, tiszta idő esetén akár szabad szemmel is.
Másnap, február 20-án újabb érdekesség következik: a Szaturnusz és a Neptunusz látszólag egymás mellé kerül.
Ez már kevésbé látványos, de távcsővel igazi különlegesség. A hónap végén pedig több bolygó egyszerre sorakozik fel az esti égbolton, amit a csillagászok gyakran „bolygóparádénak” neveznek – száolt be a KEMMA.hu.
Honnan nézzük a bolygóegyüttállást?
A jó megfigyeléshez nemcsak az időpont, hanem a helyszín is kulcsfontosságú. Az alábbi helyek különösen ideálisak lehetnek az égi jelenség megfigyelésére:
- Fényszennyezéstől mentes területek – vidéki helyszínek, kisebb települések környéke
- Magasabb pontok – dombtetők, kilátók, hegyoldalak
- Városi parkok pereme – ahol kevesebb az utcai világítás
- Tavak, folyópartok – nyugati irányban szabad kilátással
- Csillagvizsgálók környéke – például a budapesti Svábhegyi Csillagvizsgáló vagy a tatai TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum környezete
Egy egyszerű kézitávcső tovább fokozhatja az élményt, de a Vénusz és a Hold szabad szemmel is könnyen felismerhető lesz. A bolygóegyüttállás nemcsak látványos, hanem remek alkalom arra is, hogy egy kicsit kiszakadjunk a mindennapokból, és az égboltot figyelve elmerüljünk a világegyetem látványában.
