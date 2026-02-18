Hírlevél
bolygóegyüttállás

Égi csoda februárban: több bolygó jelenik meg egyszerre az égbolton

22 perce
Olvasási idő: 6 perc
Ritkán adódik olyan este, amikor egyszerre több bolygó és a Hold is látványos „csoportképet” alkot az égbolton. A bolygóegyüttállás ezen a héten nemcsak a csillagászat iránt érdeklődőknek, hanem a laikusoknak is különleges élményt ígér.
2026 februárjának estéin érdemes kicsit hamarabb kimenni a szabadba, és a nyugati égboltra figyelni, mert látványos bolygóegyüttállás teszi emlékezetessé a naplemente utáni időszakot. A Vénusz, a Merkúr, a Szaturnusz és a vékony holdsarló látszólag egymás közelében jelenik meg, így olyan égi látvány bontakozik ki, amelyhez hasonló csak ritkán figyelhető meg szabad szemmel.

bolygóegyüttállás - Venus (above), the Moon (in the middle), and Saturn (below) align in the sky in Ratnapura, Sri Lanka, on April 25, 2025. The post goes viral on social media as the Moon, Venus, and Saturn appear in the sky like a smiling face. (Photo by Thilina Kaluthotage/NurPhoto) (Photo by Thilina Kaluthotage / NurPhoto via AFP)
Bolygóegyüttállás: A Vénusz (fent), a Hold (középen) és a Szaturnusz (lent) együtt állnak Ratnapura égboltján, Srí Lankán, 2025. április 25-én. 
Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto / AFP

Bolygóegyüttállás: mikor és mit láthatunk?

A legszebb együttállás február 19-én lesz megfigyelhető, naplemente után, nagyjából 17:45 és 18:30 között. 

A fényes Vénusz lesz az első, ami feltűnik a nyugati horizont felett, alatta a Merkúr bukkanhat fel, felette pedig a vékony holdsarló rajzolja meg az égboltot. Kissé távolabb a Szaturnusz is láthatóvá válik, tiszta idő esetén akár szabad szemmel is.

Másnap, február 20-án újabb érdekesség következik: a Szaturnusz és a Neptunusz látszólag egymás mellé kerül. 

Ez már kevésbé látványos, de távcsővel igazi különlegesség. A hónap végén pedig több bolygó egyszerre sorakozik fel az esti égbolton, amit a csillagászok gyakran „bolygóparádénak” neveznek – száolt be a KEMMA.hu.

Moon, Venus and Saturn at sunset, as seen from a rocky shore in the Persian Gulf in southern Iran. (Photo by AMIRREZA KAMKAR / SCIENCE PHOTO / AKM / Science Photo Library via AFP)
Hold, Vénusz és Szaturnusz naplementekor, egy sziklás partról nézve a Perzsa-öbölben, Irán déli részén
Fotó: AMIRREZA KAMKAR / SCIENCE PHOTO / AKM / AFP

Honnan nézzük a bolygóegyüttállást?

A jó megfigyeléshez nemcsak az időpont, hanem a helyszín is kulcsfontosságú. Az alábbi helyek különösen ideálisak lehetnek az égi jelenség megfigyelésére:

  • Fényszennyezéstől mentes területek – vidéki helyszínek, kisebb települések környéke
  • Magasabb pontok – dombtetők, kilátók, hegyoldalak
  • Városi parkok pereme – ahol kevesebb az utcai világítás
  • Tavak, folyópartok – nyugati irányban szabad kilátással
  • Csillagvizsgálók környéke – például a budapesti Svábhegyi Csillagvizsgáló vagy a tatai TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum környezete
The Crescent Moon and Venus are pictured in Corralejo, Fuerteventura. (Photo by Robin Pope/NurPhoto) (Photo by Robin Pope / NurPhoto via AFP)
A Holdsarló és a Vénusz képe Corralejóban, Fuerteventurán.
Fotó: ROBIN POPE / NurPhoto / AFP

Egy egyszerű kézitávcső tovább fokozhatja az élményt, de a Vénusz és a Hold szabad szemmel is könnyen felismerhető lesz. A bolygóegyüttállás nemcsak látványos, hanem remek alkalom arra is, hogy egy kicsit kiszakadjunk a mindennapokból, és az égboltot figyelve elmerüljünk a világegyetem látványában.

