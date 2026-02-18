Égi csoda februárban: több bolygó jelenik meg egyszerre az égbolton

2026 februárjának estéin érdemes kicsit hamarabb kimenni a szabadba, és a nyugati égboltra figyelni, mert látványos bolygóegyüttállás teszi emlékezetessé a naplemente utáni időszakot. A Vénusz, a Merkúr, a Szaturnusz és a vékony holdsarló látszólag egymás közelében jelenik meg, így olyan égi látvány bontakozik ki, amelyhez hasonló csak ritkán figyelhető meg szabad szemmel.

Bolygóegyüttállás: A Vénusz (fent), a Hold (középen) és a Szaturnusz (lent) együtt állnak Ratnapura égboltján, Srí Lankán, 2025. április 25-én.

Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto / AFP

Bolygóegyüttállás: mikor és mit láthatunk?

A legszebb együttállás február 19-én lesz megfigyelhető, naplemente után, nagyjából 17:45 és 18:30 között.

A fényes Vénusz lesz az első, ami feltűnik a nyugati horizont felett, alatta a Merkúr bukkanhat fel, felette pedig a vékony holdsarló rajzolja meg az égboltot. Kissé távolabb a Szaturnusz is láthatóvá válik, tiszta idő esetén akár szabad szemmel is.

Másnap, február 20-án újabb érdekesség következik: a Szaturnusz és a Neptunusz látszólag egymás mellé kerül.

Ez már kevésbé látványos, de távcsővel igazi különlegesség. A hónap végén pedig több bolygó egyszerre sorakozik fel az esti égbolton, amit a csillagászok gyakran „bolygóparádénak” neveznek – száolt be a KEMMA.hu.

Hold, Vénusz és Szaturnusz naplementekor, egy sziklás partról nézve a Perzsa-öbölben, Irán déli részén

Fotó: AMIRREZA KAMKAR / SCIENCE PHOTO / AKM / AFP

Honnan nézzük a bolygóegyüttállást?

A jó megfigyeléshez nemcsak az időpont, hanem a helyszín is kulcsfontosságú. Az alábbi helyek különösen ideálisak lehetnek az égi jelenség megfigyelésére:

Fényszennyezéstől mentes területek – vidéki helyszínek, kisebb települések környéke

Magasabb pontok – dombtetők, kilátók, hegyoldalak

Városi parkok pereme – ahol kevesebb az utcai világítás

Tavak, folyópartok – nyugati irányban szabad kilátással

Csillagvizsgálók környéke – például a budapesti Svábhegyi Csillagvizsgáló vagy a tatai TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum környezete

A Holdsarló és a Vénusz képe Corralejóban, Fuerteventurán.

Fotó: ROBIN POPE / NurPhoto / AFP

Egy egyszerű kézitávcső tovább fokozhatja az élményt, de a Vénusz és a Hold szabad szemmel is könnyen felismerhető lesz. A bolygóegyüttállás nemcsak látványos, hanem remek alkalom arra is, hogy egy kicsit kiszakadjunk a mindennapokból, és az égboltot figyelve elmerüljünk a világegyetem látványában.

További tartalmak:

Miénkhez hasonló világot találhattak a tudósok? Egy „potenciálisan lakható”, hideg, Föld méretű bolygójelöltet azonosított mintegy 146 fényévre a Földtől egy ausztrál csillagászok vezette nemzetközi kutatócsoport, amely kedden az Astrophysical Journal Letters című folyóiratban számolt be eredményeiről.