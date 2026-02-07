Terror és pusztítás: több száz áldozatot követelt a bombázás Magyarországon

1945. március 4-én öt hullámban hajtottak végre szőnyegbombázást Szombathely felett. Ez volt Magyarország utolsó bombázása a második világháború során.

„Regina pacis intercede pro mundo” (Béke királynője, járj közben a világért.) Az amerikai légierő 1945. március 4–i bombázása több száz áldozatának, valamint a ferences szerzetesek 1950. július 12-i elűzésének és elhurcolásának 2006-ban felavatott közös emléktáblája az Assisi Szent Ferenc Kollégium falán. A relief Kiss Sándor szobrászművész alkotása.

Fotó: Készítette: Fekist - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34105701

Bombázás Magyarországon: Szombathely pusztulása 1945-ben

A támadás során összesen 260 tonna bombát dobtak le a városra. Szombathely 4471 akkori lakóházából 3575 megsérült, ami a város lakhatását szinte teljesen ellehetetlenítette. A tragédiának súlyos emberi áldozatai is voltak. A bombázás következtében 437 ember vesztette életét, köztük 87 gyermek – olvasható a Vaol oldalán.

A második világháborús bombázás nem kímélte a város kiemelt épületeit sem. Bombatalálat érte a szombathelyi Székesegyházat, a Püspöki Palotát, valamint az egykori Városháza épületét is.

A támadás nyomai hosszú időre meghatározták Szombathely arculatát és a túlélők mindennapjait. A pusztítás mértéke a háború egyik legsúlyosabb hazai tragédiájává tette az eseményt.

Felvételek Szombathely tragédiájáról: képek a háború emlékezetéből

Most ritkán látott felvételek és képek kerültek elő a brutális pusztításról. Ezek a képek emlékeztetnek a háború borzalmaira, a civil áldozatokra és arra, milyen súlyos következményekkel járt Magyarország számára a második világháború. A szombathelyi bombázás mementóként szolgál: figyelmeztetés arra, hogy a háború mindig emberéletekben és városok pusztulásában mérhető.

