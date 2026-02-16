100 éve született Dr. Borsos Olga tudományos kutató, akiről orchideafajt is neveztek el

Dr. Borsos Olga 100 éve, 1926. február 14-én született Debrecenben. Elemi és gimnáziumi tanulmányait a debreceni Református Dóczi Leánynevelő Intézetben végezte. 1944-ben, a háborús front Debrecen környékén való megszűntével a Tisza István Tudományegyetem újrainduló oktatása során beiratkozott a Bölcsészettudományi kar természetrajz–földrajz tanári szakára.
Egyetemi évek és tudományos indulás
1949-ben középiskolai tanári oklevelet kapott, 1950-ben egyetemi doktori oklevelet szerzett növénytan főtárgy, valamint állat- és embertan melléktárgyakból. A tudományos kutatómunkát már egyetemi hallgató korában megkezdte a debreceni egyetemi Növénytani Intézetben Prof. Dr. Soó Rezső tanszékvezető egyetemi tanár irányításával.
Az MTA és az egyetemi pálya
1950–1951-ben biológia-vezetőtanárként dolgozott a debreceni Mezőgazdasági Gimnázium és Technikumban, de mint a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasa továbbra is részt vett a Növénytani Intézet tudományos és oktató munkájában. 1951-ben a Magyar Tudományos Akadémia tudományos munkatársnak nevezte ki a Növénytani Intézethez. 1956-ban az MTA áthelyezte a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Növényrendszertani- és Növényföldrajzi Tanszékére, ahol 1983-as nyugdíjazásáig, illetve utána mint szerződéses tudományos főmunkatárs 1996-ig végzett kutatói-oktatói tevékenységet.
Dr. Borsos Olga botanikus: Az orchideák kutatója
Az 1949-ben beadott tanári szakdolgozata, majd 1950-ben az egyetemi doktori disszertációja témája a Kárpát-medence vadon termő orchideáinak rendszertani és növényföldrajzi monografikus feldolgozása volt. E témakörből készült kandidátusi értekezése is, mellyel 1960-ban elnyerte „a biológiai tudományok kandidátusa” címet. A szabadföldi orchideákkal végzett rendszertani, areálgeográfiai, növénycönológiai, szövettani, természetvédelmi kutatásainak – melyeket több mint öt évtizedig folytatott – eredményei számos hazai és külföldi szakfolyóiratban jelentek meg.
A név, amely tovább él
Tudományos kutatómunkájának egyik eredményeként egy orchidea faj is viseli nevét: a Dactylorhiza maculata varietas Olgae.
Széles körű botanikai kutatások
Ezenkívül számos más egy- és kétszikű virágosnövény faj mikroszisztematikai, florisztikai, rendszertani anatómiai, ökológiai feldolgozását végezte.
Nemzetközi elismertség
Orchidea-kutatásai mellett kutatómunkája a Lotus corniculatus alakkörének teljes botanikai-biológiai feldolgozására irányult. E témakörben kapott meghívást 1971-ben a montreáli McGill Egyetemre, hogy mint vendégprofesszor vegyen részt az Intézet kutatási programjában botanikai és agrárkutatási szempontok szerint. Ez idő alatt sikerült megalapoznia a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságához 1977-ben benyújtott disszertációjának anyagát. Sajnos dolgozatát az akkori Bizottság „tudománypolitikai” meggondolásból nem engedte megvédeni. Szerencsére e munka számos eredménye hazai és külföldi szakfolyóiratokban és önálló könyvként megjelent.
Közösségi és szakmai szerepvállalás
Alapító tagja és tíz éven át elnöke volt a Magyar Orchidea Társaságnak, aranykoszorúval kitüntetett tagja volt a Magyar Agrártudományi Egyesületnek, illetve nyolc éven át jegyzője a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának. Emellett külföldi szakmai társaságokkal tartott szoros kapcsolatot, illetve volt tagja.
Számos nemzetközi kongresszuson, szimpóziumon tartott előadást. Több száz külföldi szakemberrel és intézménnyel tartott kapcsolatot Amerikától Svájcon át Japánig közös kutatási programok révén.
Oktatói munkásság és elismerések
Akadémiai kutatómunkája mellett rendszeresen részt vett mind a debreceni, mind az Eötvös Lóránd Tudományegyetem oktatómunkájában, melynek elismeréseként még 1966-ban „címzetes egyetemi docens” címet kapott.
1999-ben a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen az „aranydiplomát”, 2009-ben pedig a „gyémántdiplomát” vehette át.
Életműdíj és örökség
Munkásságáért 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemérem Lovagkeresztje kitüntetést.
