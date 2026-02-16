100 éve született Dr. Borsos Olga tudományos kutató, akiről orchideafajt is neveztek el

Dr. Borsos Olga 100 éve, 1926. február 14-én született Debrecenben. Elemi és gimnáziumi tanulmányait a debreceni Református Dóczi Leánynevelő Intézetben végezte. 1944-ben, a háborús front Debrecen környékén való megszűntével a Tisza István Tudományegyetem újrainduló oktatása során beiratkozott a Bölcsészettudományi kar természetrajz–földrajz tanári szakára.

Dr. Borsos Olga

Fotó: Origo

Egyetemi évek és tudományos indulás

1949-ben középiskolai tanári oklevelet kapott, 1950-ben egyetemi doktori oklevelet szerzett növénytan főtárgy, valamint állat- és embertan melléktárgyakból. A tudományos kutatómunkát már egyetemi hallgató korában megkezdte a debreceni egyetemi Növénytani Intézetben Prof. Dr. Soó Rezső tanszékvezető egyetemi tanár irányításával.

Az MTA és az egyetemi pálya

1950–1951-ben biológia-vezetőtanárként dolgozott a debreceni Mezőgazdasági Gimnázium és Technikumban, de mint a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasa továbbra is részt vett a Növénytani Intézet tudományos és oktató munkájában. 1951-ben a Magyar Tudományos Akadémia tudományos munkatársnak nevezte ki a Növénytani Intézethez. 1956-ban az MTA áthelyezte a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Növényrendszertani- és Növényföldrajzi Tanszékére, ahol 1983-as nyugdíjazásáig, illetve utána mint szerződéses tudományos főmunkatárs 1996-ig végzett kutatói-oktatói tevékenységet.

Dr. Borsos Olga botanikus: Az orchideák kutatója

Az 1949-ben beadott tanári szakdolgozata, majd 1950-ben az egyetemi doktori disszertációja témája a Kárpát-medence vadon termő orchideáinak rendszertani és növényföldrajzi monografikus feldolgozása volt. E témakörből készült kandidátusi értekezése is, mellyel 1960-ban elnyerte „a biológiai tudományok kandidátusa” címet. A szabadföldi orchideákkal végzett rendszertani, areálgeográfiai, növénycönológiai, szövettani, természetvédelmi kutatásainak – melyeket több mint öt évtizedig folytatott – eredményei számos hazai és külföldi szakfolyóiratban jelentek meg.

A név, amely tovább él

Tudományos kutatómunkájának egyik eredményeként egy orchidea faj is viseli nevét: a Dactylorhiza maculata varietas Olgae.