Egy titokzatos építmény, amely örökre megváltoztatta Budapestet

A Lánchíd 1849-es átadását követően hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a híd önmagában nem oldja meg a közlekedési problémákat a fővárosban. A pesti oldalról érkezők a budai hídfőnél zsákutcába futottak: a Várhegy meredek lejtői és szűk utcái akadályozták a gyors továbbhaladást. A megoldást egy, a hegy alatt vezető alagút jelentette, amely közvetlen összeköttetést teremtett a Lánchíd és a budai fő közlekedési utak között.

A Budai Váralagút ma Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

Az Alagút építése

A budapesti Várhegy-alagút építését 1853-ban kezdték meg Clark Ádám tervei alapján, azzal a céllal, hogy a lehető legrövidebb és legbiztonságosabb útvonalat alakítsák ki. A munkálatok komoly kihívást jelentettek: a Várhegy kemény kőzetébe kézi erővel és robbantásokkal vájták bele a csaknem 350 méter hosszú járatot. A korszak technikai színvonalához képest az építkezés rendkívül precíz volt, a két irányból induló fúrás mindössze néhány centiméteres eltéréssel találkozott – olvasható a Wikipédia oldalán.

Az Alagút 1857-ben nyílt meg a forgalom előtt, és azonnal Budapest egyik meghatározó közlekedési csomópontjává vált.

Nemcsak a szekerek és lovaskocsik, hanem később az automobilok számára is nélkülözhetetlen útvonal lett. Díszes kőkapui, klasszicista formavilága ma is meghatározza a budai látképet. Az elmúlt évtizedek során az alagút többször is megújult, alkalmazkodva a modern közlekedési igényekhez, ugyanakkor megőrizte eredeti karakterét.

A budapesti Váralagút 1908-ban

Fotó: Készítette: Brück & Sohn Kunstverlag Meißen - A feltöltő saját munkája, new version scanned by Takkk a(z) magyar Wikipédia projektből, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52609091

Falai között nemcsak járművek haladnak át nap mint nap, hanem Budapest történelme is: a város fejlődésének, mérnöki tudásának és kitartásának jelképe.

Az évforduló alkalmat ad arra, hogy felidézzük: a budai Váralagút nem csupán egy közlekedési létesítmény, hanem a 19. századi városépítés egyik legmaradandóbb alkotása, amely ma is összeköti nemcsak a Duna két partját, hanem Budapest múltját és jelenét is.

A budapestiek titkos átjárója: ez Magyarország legrégebbi alagútja

A Budai Várhegy alatt húzódó Alagút nemcsak Budapest látképének része, hanem történelmi jelentőségű is: ez Magyarország legrégebbi alagútja.