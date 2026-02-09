Nem fog hinni a szemének! Lélegzetelállító képeken vonulnak a rémalakok

Lenyűgöző felvételeken elevenednek meg a régi idők busójárásai egy fotóriporter szemszögéből. A bundába öltözött, faragott maszkot viselő busók szerepe pontosan megkomponált: csoportjaik és alakításaik együtt adják a rendezvény különleges hangulatát. Az álarcok torz vonásai, a kolompok zaja és a harsány mozgás sokak számára félelmetes élményt nyújtanak, míg másokat éppen ez a borzongás vonz évről évre Mohácsra – írja a BAMA.

A busójárás egy fotós szemével

A hivatalos programokon túl azonban létezik a busójárásnak egy csendesebb, emberközelibb arca is. Laufer László fotóriporter több évtizedes dokumentációja bepillantást enged ezekbe a ritkán látott pillanatokba. A felvételeken a maszkok lekerülnek, és kiderül:

a busók nem mások, mint hétköznapi emberek, akik az ünnep néhány napjára bújnak különleges jelmezbe.

A félelmetes külső mögött mosolygós arcok, baráti beszélgetések és családi pillanatok rejtőznek. A busók a fárasztó felvonulások közben megpihennek egy teraszon, megosztják egymással élményeiket, kortyolnak egy frissítőt, vagy éppen gyermekeiket ölelik magukhoz.

Ezekben a pillanatokban az álarcok varázsa szertefoszlik, és előtérbe kerül az ember.

A busójárás így nem csupán látványos népszokás, hanem élő közösségi élmény is: egy ünnep, ahol a hagyomány és a mindennapi élet találkozik. És ahol kiderül, hogy a legijesztőbb maszk mögött is mosoly lakozik.

