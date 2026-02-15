Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, hogy kik a halál vámszedői és a háború kutyái – mutatjuk!

Sport

Nem lehet megunni: Szoboszlai Dominik újabb bombagólját mindenkinek látnia kell – videó

busójárás

Busójárás archív felvételeken – a mohácsi téltemetés, amit egyszer látnod kell

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Archív fotók őrzik a mohácsi téltemetés leglátványosabb pillanatait, amikor bundás, ijesztő, maszkos alakok lepik el az utcákat. A busójárás évszázadok óta a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, amely minden évben turisták ezreit vonzza a Duna-parti városba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
busójárásarchív felvételtéltemetés

A farsangi időszak egyik legismertebb magyar népszokása a busójárás, amely a tél búcsúztatásáról és a tavasz várásáról szól. A mohácsi busók fából faragott, rémisztő maszkban, birkabundában, kolomppal és kereplővel vonulnak végig a városon, hogy zajkeltéssel űzzék el a hideget és a rossz szellemeket. A hagyomány eredete a török időkig nyúlik vissza, a legenda szerint a helyiek így ijesztették el az oszmán megszállókat.

Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
1979, Mohács – Busójárás Mohácson – a hagyományos farsangi népszokás során a busók zajkeltéssel és látványos maszkokkal űzik el a telet
Fotó: Fortepan/Erdei Katalin / Fortepan/Erdei Katalin

Busójárás Mohácson – téltemetés és hagyományőrzés

A busójárás Mohácson nem csupán látványos karnevál, hanem a mohácsi sokac közösség identitásának része is. A többnapos farsangi rendezvénysorozat során koporsóégetéssel jelképesen búcsúztatják a telet, miközben néptánc, tamburazene és hagyományos ételek teszik teljessé az ünnepet. Az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján is szereplő esemény mára országos jelentőségű fesztivállá nőtte ki magát, ahol a múlt és a jelen különleges módon találkozik.

Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, Mohács, busójárás, mohácsi busójárás, mohácsibusójárás, retro, Fortepan, 2026
Galéria: Busójárás: archív képeken a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása
1/18
1961, Mohács – Kóló tér, busójárás idején

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!