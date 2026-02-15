Busójárás archív felvételeken – a mohácsi téltemetés, amit egyszer látnod kell

A farsangi időszak egyik legismertebb magyar népszokása a busójárás, amely a tél búcsúztatásáról és a tavasz várásáról szól. A mohácsi busók fából faragott, rémisztő maszkban, birkabundában, kolomppal és kereplővel vonulnak végig a városon, hogy zajkeltéssel űzzék el a hideget és a rossz szellemeket. A hagyomány eredete a török időkig nyúlik vissza, a legenda szerint a helyiek így ijesztették el az oszmán megszállókat.

1979, Mohács – Busójárás Mohácson – a hagyományos farsangi népszokás során a busók zajkeltéssel és látványos maszkokkal űzik el a telet

Fotó: Fortepan/Erdei Katalin / Fortepan/Erdei Katalin

Busójárás Mohácson – téltemetés és hagyományőrzés

A busójárás Mohácson nem csupán látványos karnevál, hanem a mohácsi sokac közösség identitásának része is. A többnapos farsangi rendezvénysorozat során koporsóégetéssel jelképesen búcsúztatják a telet, miközben néptánc, tamburazene és hagyományos ételek teszik teljessé az ünnepet. Az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján is szereplő esemény mára országos jelentőségű fesztivállá nőtte ki magát, ahol a múlt és a jelen különleges módon találkozik.