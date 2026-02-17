Lángokba borult a Budapestre tartó busz – halálos baleset történt

Halálos kimenetelű buszbaleset történt az I/59-es úton, Liptovská Osada községben, a Ružomberoki járás területén. A Paraméter információi szerint az autóbusz Ružomberok irányából Besztercebánya felé haladt, amikor – eddig tisztázatlan okból – áttért a szemközti sávba, és összeütközött egy fát szállító kamionnal. Az ütközés következtében a busz kigyulladt. A jármű sofőrje a lángok között bennégett, és a helyszínen életét vesztette. A buszon 26 utas tartózkodott, akiknek sikerült időben elhagyniuk a járművet.

Súlyos buszbaleset történt - Fotó: Rendőrség/Facebook

A buszbaleset után kórházba szállították a sérülteket

Petra Klimešová, a mentőszolgálat operatív központjának szóvivője közölte, hogy a helyszínre négy mentőautót riasztottak. Egy 53 éves férfit többszörös, súlyos sérülésekkel a ružomberoki kórházba szállítottak, míg egy 47 éves nőt fejsérüléssel a besztercebányai kórházban láttak el.

Egy 37 éves férfi a fején és a karján sérült meg, azonban nem kívánt kórházi ellátást igénybe venni. A többi utast evakuációs busszal a rendőrségre szállították.

Krakkó–Budapest-járat volt az érintett

A busz Krakkóból tartott Budapestre, az utasok többsége lengyel nemzetiségű volt. A kamion sofőrjénél alkoholfogyasztásra utaló jelet nem találtak. Az elhunyt buszvezető esetében boncolást rendeltek el. A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták. A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit.

