Telefonos csalás: 8 jel, amiből azonnal felismerhetjük

A digitális ügyintézés terjedésével egyre fontosabbá válik a tudatosság és az elővigyázatosság. A csaló módszerek közös jellemzője a sürgetés és a félelemkeltés, amellyel gyors döntésre kényszerítenék az embereket – írja a Blikk.

A csaló üzenetek egy pillanat alatt megtéveszthetik az embert, ezér érdemes ébernek lenni.

Fotó: Unsplash

A csaló taktikák leleplezése: így ne váljunk áldozattá

Az adathalász SMS-ek és hamis ügyfélszolgálati megkeresések célja személyes és banki adataink megszerzése. A támadók sokszor linkekre kattintásra, adatmegadásra vagy azonnali fizetésre próbálnak rávenni. Gyakran hivatalosnak tűnő, de apró hibákat tartalmazó üzenetekkel dolgoznak. Tudatos odafigyeléssel és néhány alapvető szabály betartásával azonban megelőzhető a baj.

8 dolog, amivel kivédhető és észrevehető a telefonos csalás:

Ne kattintsunk ismeretlen vagy gyanús linkekre, főleg ha furcsa karaktereket vagy nem .hu végződést tartalmaznak.

Mindig ellenőrizzük, milyen telefonszámról vagy email címről érkezett a megkeresés.

Gondoljuk át, van-e valóban folyamatban lévő ügyünk az adott intézménnyel.

Ne dőljünk be a sürgetésnek vagy fenyegetésnek (pl. számlazárolás, azonnali bírság).

Soha ne adjunk meg SMS-ben, telefonon vagy emailben jelszót, PIN-kódot vagy bankkártyaadatot.

Gyanús esetben közvetlenül a hivatalos weboldalon vagy ügyfélszolgálati számon érdeklődjünk.

Figyeljük az apró nyelvi hibákat, elírásokat, szokatlan megfogalmazásokat.

Használjunk naprakész vírusvédelmet, és rendszeresen frissítsük eszközeinket.

Ne vegye fel! – Újabb telefonos csalási hullám söpör végig az országon

A magyar mobilhasználókat újabb telefonos csalási hullám éri el, ahol ismeretlen, gyakran külföldi számokról érkező hívások és SMS-ek próbálják megtéveszteni az embereket. A csalók hivatalosnak tűnő üzeneteket küldenek, amelyek linkekre kattintásra vagy visszahívásra ösztönöznek, és komolyabb károkat is okozhatnak.

Telefonszám-klónozás

Újra terjed a telefonszám-másolós csalás, amelyben a csalók úgy manipulálják a hívóazonosítót, hogy a kijelzőn egy valós, létező szám jelenik meg, miközben valójában ők hívnak. A trükk lényege, hogy külföldi számokról érkező hívásnál idegen nyelvű hang szól bele, majd megszakad, és ha visszahívjuk, egy ártatlan személy veszi fel. Ez nem feltétlenül okoz közvetlen anyagi kárt, de kellemetlenséget és adatszerzési kísérletekhez adhat lehetőséget a csalóknak. Ezért ha nem várunk hívást, érdemes figyelmen kívül hagyni az ismeretlen számok hívását, még akkor is, ha hitelesnek tűnik a megjelenő szám.