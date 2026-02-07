Teljesen kirámoltak egy csomagküldő automatát Borsodban

Péntek hajnalban Tiszaújváros csendjét fémes recsegés törte meg: ismeretlen tettesek feszítették fel az Alza csomagautomatáját a város egyik élelmiszerboltjánál.

Teljesen kirabolták a tiszaújvárosi csomagautomatát

Fotó: Facebook/Tiszaújvárosi Krónika

A helyszínre érkező rendőrök előtt szanaszét dobált csomagok és kifeszített rekeszek tanúskodtak az éjszakai rablásról. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság azonnal megkezdte a nyomozást: ujjlenyomatokat vettek, és kamerafelvételeket elemeznek. A helyieket arra kérik, hogy aki az éjszaka folyamán gyanús zajt vagy mozgást látott, jelentkezzen – írja a Boon.

Nem tudni, hány csomag tűnt el

Az Alza csomagautomata nonstop önkiszolgáló rendszerként működik, amely lehetővé teszi a gyors átvételt, a termékek visszaküldését és a reklamációk intézését. Különlegessége, hogy az éjfélig megrendelt termék akár már másnap a vásárlóhoz érkezhet.

A lopás következtében egyelőre nem ismert, hány csomag tűnhetett el vagy rongálódott meg, és mekkora a keletkezett anyagi kár.

Most azonban az érintett gép ideiglenesen nem üzemel, a kifizetett csomagok sorsa pedig bizonytalan. A rendőrség és a szolgáltató egyaránt vizsgálja a borsodi esetet.

Non-stop üzlet

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy nagy újítással jelentketett a cseh alapítású, elektronikai árukat és más iparcikkeket kínáló webáruház, az Alza: 24 órán át nyitva tartó üzletté alakították egyik magyarországi boltját. Az Alza nonstop üzletében néhány órát leszámítva folyamatosan jelen vannak a cég dolgozói, amikor pedig nem, akkor is lehetőség nyílik az ügyintézésre.