Világháborús bombát találtak Budapesten

Földmunkálatok során világháborús robbanószerkezet került elő Budapesten. A Csörsz parkban talált eszköz miatt a hatóságok azonnal intézkedtek, és biztosították a környéket.
A Csörsz parkban végzett munkálatok közben került felszínre a világháborús eredetű robbanószerkezet. A bejelentést követően a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Hegyvidéki Rendészet munkatársai azonnal a helyszínre vonultak, és biztosították a területet.
A Hegyvidék információi szerint a tűzszerészek már úton vannak.
Hatalmas légibomba került elő Debrecenben
Második világháborús, száz kilogrammos szovjet légibomba került elő Debrecenben – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.
Bombákat találtak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren
Második világháborús légibombák kerültek elő a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnél - közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán.
