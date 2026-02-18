Hírlevél
Csörsz park

Világháborús bombát találtak Budapesten

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Földmunkálatok során világháborús robbanószerkezet került elő Budapesten. A Csörsz parkban talált eszköz miatt a hatóságok azonnal intézkedtek, és biztosították a környéket.
Csörsz parkBudapestrobbanószerkezet

A Csörsz parkban végzett munkálatok közben került felszínre a világháborús eredetű robbanószerkezet. A bejelentést követően a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Hegyvidéki Rendészet munkatársai azonnal a helyszínre vonultak, és biztosították a területet.

csörsz park
Földmunkák közben került elő a világháborús eszköz a Csörsz parkban - Illusztráció

A Hegyvidék információi szerint a tűzszerészek már úton vannak.

Hatalmas légibomba került elő Debrecenben

Második világháborús, száz kilogrammos szovjet légibomba került elő Debrecenben – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.

Bombákat találtak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Második világháborús légibombák kerültek elő a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnél - közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán.

 

