Világháborús bombát találtak Budapesten

A Csörsz parkban végzett munkálatok közben került felszínre a világháborús eredetű robbanószerkezet. A bejelentést követően a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Hegyvidéki Rendészet munkatársai azonnal a helyszínre vonultak, és biztosították a területet.

Földmunkák közben került elő a világháborús eszköz a Csörsz parkban - Illusztráció

A Hegyvidék információi szerint a tűzszerészek már úton vannak.

Hatalmas légibomba került elő Debrecenben

Második világháborús, száz kilogrammos szovjet légibomba került elő Debrecenben – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.

Bombákat találtak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Második világháborús légibombák kerültek elő a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnél - közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán.