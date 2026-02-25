Meglepő felfedezés: a hegyvidéki levegő védhet egy gyakori betegség ellen

A cukorbetegség világszerte milliókat érint, különösen a 2-es típusú cukorbetegség terjed gyors ütemben. Egy amerikai kutatócsoport azonban arra jutott, hogy a magaslati levegő és az oxigénhiány sajátos biológiai folyamatokat indíthat el, amelyek befolyásolják a vércukorszint alakulását és a glükóz-anyagcsere működését - tájékoztat a Fox News.

A hegyvidéki levegő hatása befolyásolhatja a cukorbetegség és a vércukorszint alakulását

Csökkenti a magaslati levegő a cukorbetegség kockázatát?

A jelenlegi kutatások alapján összefüggés mutatható ki a cukorbetegség és a magaslati levegő között. A nagyobb tengerszint feletti magasság alacsonyabb oxigénszinttel jár, ami hipoxiás állapotot idéz elő a szervezetben. Ilyen körülmények között a vörösvérsejtek fokozott mennyiségű glükózt vesznek fel a vérből, ami a keringő vércukorszint csökkenéséhez vezethet. Ez a folyamat hosszabb távon is hozzájárulhat a vércukorszint mérsékléséhez, és potenciálisan védőhatást jelenthet a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásával szemben.

Miért alacsonyabb a cukorbetegség aránya hegyvidéken?

A magyarázat a vörösvérsejtek működésében rejlik. Hipoxia esetén a szervezet több vörösvérsejtet termel, és ezek a sejtek fokozott mértékben vesznek fel glükózt a véráramból. A kutatók ezt „glükóz-szivacs” hatásnak nevezik. A sejtek nemcsak oxigént szállítanak hatékonyabban, hanem a glükóz-anyagcsere egyik eddig kevésbé ismert szereplőjeként viselkednek. Ez a folyamat szerepet játszhat abban, hogy a hegyvidéki lakosság körében ritkábban alakul ki tartósan magas vércukorszint.

Milyen kapcsolat van az oxigénszint és a cukorbetegség között?

Az oxigénszint csökkenése anyagcsere-átállást idéz elő. A hipoxia hatására a vörösvérsejtek több glükózt kötnek meg, miközben a szervezet alkalmazkodik az oxigénhiányhoz.

