cukorbetegség

Meglepő felfedezés: a hegyvidéki levegő védhet egy gyakori betegség ellen

Egy friss amerikai kutatás a magaslati környezet élettani hatásait vizsgálta. Az eredmények szerint a cukorbetegség előfordulása alacsonyabb lehet azok körében, akik tartósan alacsonyabb oxigénszintű, hegyvidéki területeken élnek.
A cukorbetegség világszerte milliókat érint, különösen a 2-es típusú cukorbetegség terjed gyors ütemben. Egy amerikai kutatócsoport azonban arra jutott, hogy a magaslati levegő és az oxigénhiány sajátos biológiai folyamatokat indíthat el, amelyek befolyásolják a vércukorszint alakulását és a glükóz-anyagcsere működését - tájékoztat a Fox News.

A magaslati levegő hatása befolyásolhatja a cukorbetegség és a vércukorszint alakulását.
A hegyvidéki levegő hatása befolyásolhatja a cukorbetegség és a vércukorszint alakulását
Fotó: Unsplash

Csökkenti a magaslati levegő a cukorbetegség kockázatát?

A jelenlegi kutatások alapján összefüggés mutatható ki a cukorbetegség és a magaslati levegő között. A nagyobb tengerszint feletti magasság alacsonyabb oxigénszinttel jár, ami hipoxiás állapotot idéz elő a szervezetben. Ilyen körülmények között a vörösvérsejtek fokozott mennyiségű glükózt vesznek fel a vérből, ami a keringő vércukorszint csökkenéséhez vezethet. Ez a folyamat hosszabb távon is hozzájárulhat a vércukorszint mérsékléséhez, és potenciálisan védőhatást jelenthet a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásával szemben.

Miért alacsonyabb a cukorbetegség aránya hegyvidéken?

A magyarázat a vörösvérsejtek működésében rejlik. Hipoxia esetén a szervezet több vörösvérsejtet termel, és ezek a sejtek fokozott mértékben vesznek fel glükózt a véráramból. A kutatók ezt „glükóz-szivacs” hatásnak nevezik. A sejtek nemcsak oxigént szállítanak hatékonyabban, hanem a glükóz-anyagcsere egyik eddig kevésbé ismert szereplőjeként viselkednek. Ez a folyamat szerepet játszhat abban, hogy a hegyvidéki lakosság körében ritkábban alakul ki tartósan magas vércukorszint.

Milyen kapcsolat van az oxigénszint és a cukorbetegség között?

Az oxigénszint csökkenése anyagcsere-átállást idéz elő. A hipoxia hatására a vörösvérsejtek több glükózt kötnek meg, miközben a szervezet alkalmazkodik az oxigénhiányhoz.

A kutatók egy olyan gyógyszert is kifejlesztettek, amely a magaslati levegő élettani hatását utánozza. Laboratóriumi vizsgálatokban ez a szer cukorbeteg egereknél képes volt normalizálni a vércukorszintet, ami új irányt nyithat a cukorbetegség kezelésében. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: további vizsgálatok szükségesek annak megértéséhez, hogy ezek az eredmények minden korosztályra és nemre érvényesek-e.

Egy nemzetközi kutatócsoport olyan élő, sejtes implantátumot fejlesztett ki, amely önállóan képes szabályozni a vércukorszintet, és hosszú távon kiválthatja a napi inzulininjekciókat.

Meglepő eredményre jutott egy 2025-ben publikált nemzetközi kutatás. Az egyik leggyakrabban alkalmazott cukorbetegség elleni gyógyszer, a metformin nemcsak a 2-es típusú diabétesz kezelésében hatékony, hanem úgy tűnik, jelentősen növelheti az esélyt a kivételesen hosszú életre – legalábbis idősebb nőknél.

 

