Brutális autóbalesetéről beszélt Curtis felesége: „Azt mondták, örüljek, ha lábra állok”

Kiskamaszként elgázolta egy autó Széki-Barnai Judit kosárlabdázót, aki a Levente Klubja című podcastban beszélt a traumájáról. Széki Attila Curtis felesége elárulta, épp akkoriban kezdődött a sportpályafutása, és úgy tűnt, azonnal véget is ér.
Curtiskosárlabdaautóbalesetsúlyos sérülésBarnai Judit

„Volt egy autóbalesetem gyerekként, 13 évesen, és igazán akkor nőttem fel. Két év komoly rehabom volt, hogy újra megtanuljak járni, illetve használni a kezem. Azt éreztem, hogy ott szakadt meg a gyerekkorom, mert nagyon oda kellett figyelnem, koncentrálnom, hogy utána valóban százszázalékos életet tudjak élni” – mondta Lakatos Levente mikrofonja előtt Curtis felesége, amit a Blikk szemlézett.

Curtis felesége
Curtis felesége, Judie a Levente Klubja című podcastben beszélt a gyerekkori autóbalesetéről és azzal járó kellemetlenségeiről
Fotó: Szabolcs László / Bors

Curtis felesége retteg attól, hogy valamelyik szerettének baja esik

Az Ázsia Expresszben ezért borult ki annyira, amikor a rapper koccant egy kocsival. Ez a trauma alakította az autóvezetéshez való viszonyát is: nagyon szeret vezetni, bátran is teszi, de másokat nagyon félt egy balesettől. A szeretteinek mindennap jelezniük kell neki, ha megérkeztek valahova. Nem ellenőrizni akarja őket, hanem retteg attól, hogy bajuk esik.

Amikor a műtétje után felébresztették az altatásból, az első kérdése az volt, tud-e majd kosárlabdázni. 

„Az orvos erre azt felelte, örüljek, ha lábra állok” – mesélte.

Judie az ütközés után nem érezte a lábait, azt hitte, leszakadtak, és a súlyos sérülések utóhatását a mai napig megszenvedi.

Nagyon komoly fájdalmaim vannak, amik az élsportból is adódhatnak, de valószínűleg jóval később jöttek volna elő, ha nincs a baleset. Muszáj masszázsra, kezelésekre járnom, például, hogy helyére tegyék a csípőm, ne legyen ferde, mert – sajnos – azzal vertem be a szélvédőt. Eltört a gerincem, ezért nagyon oda kell figyelnem a testemre

– árulta el.

Még nem szeretne szülni

A 32 éves sportoló a gyerekvállalásról is beszélt: a kosárlabdázó nők általában 33-34 évesen vonulnak vissza, sokszor azért, mert gyereket vállalnak, de ő még nem gondolkodik ezen.

„Tudom, hogy a gyereknevelés iszonyatosan kemény meló 0-24 órában, és szeretném, ha a kosárlabdázás után lenne egy kis énidőm, például erre felkészülni. Nagyon fiatalnak érzem magam, ha a testi fájdalmaimat nem nézzük. Már három éve „hagyom abba” a kosárlabdát, de a sikerek visszahoznak. Visszahívtak a válogatottba, két extra szezonom volt, benne vagyok a top ötben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennyi idősen itt tartok. A kosárlabdát szerintem akkor kell abbahagyni, amikor már kicsit hülyének érzed magad a pályán, mert átmegy rajtad mindenki. De ez még nem így van, hál' istennek” – magyarázta Széki-Barnai Judit, aki hozzátette, semmilyen plasztikai beavatkozást nem végeztek rajta, és ehhez később is tartani akarja magát.

