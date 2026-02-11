Brutális autóbalesetéről beszélt Curtis felesége: „Azt mondták, örüljek, ha lábra állok”

„Volt egy autóbalesetem gyerekként, 13 évesen, és igazán akkor nőttem fel. Két év komoly rehabom volt, hogy újra megtanuljak járni, illetve használni a kezem. Azt éreztem, hogy ott szakadt meg a gyerekkorom, mert nagyon oda kellett figyelnem, koncentrálnom, hogy utána valóban százszázalékos életet tudjak élni” – mondta Lakatos Levente mikrofonja előtt Curtis felesége, amit a Blikk szemlézett.

Curtis felesége, Judie a Levente Klubja című podcastben beszélt a gyerekkori autóbalesetéről és azzal járó kellemetlenségeiről

Fotó: Szabolcs László / Bors

Curtis felesége retteg attól, hogy valamelyik szerettének baja esik

Az Ázsia Expresszben ezért borult ki annyira, amikor a rapper koccant egy kocsival. Ez a trauma alakította az autóvezetéshez való viszonyát is: nagyon szeret vezetni, bátran is teszi, de másokat nagyon félt egy balesettől. A szeretteinek mindennap jelezniük kell neki, ha megérkeztek valahova. Nem ellenőrizni akarja őket, hanem retteg attól, hogy bajuk esik.

Amikor a műtétje után felébresztették az altatásból, az első kérdése az volt, tud-e majd kosárlabdázni.

„Az orvos erre azt felelte, örüljek, ha lábra állok” – mesélte.

Judie az ütközés után nem érezte a lábait, azt hitte, leszakadtak, és a súlyos sérülések utóhatását a mai napig megszenvedi.

Nagyon komoly fájdalmaim vannak, amik az élsportból is adódhatnak, de valószínűleg jóval később jöttek volna elő, ha nincs a baleset. Muszáj masszázsra, kezelésekre járnom, például, hogy helyére tegyék a csípőm, ne legyen ferde, mert – sajnos – azzal vertem be a szélvédőt. Eltört a gerincem, ezért nagyon oda kell figyelnem a testemre

– árulta el.

Még nem szeretne szülni

A 32 éves sportoló a gyerekvállalásról is beszélt: a kosárlabdázó nők általában 33-34 évesen vonulnak vissza, sokszor azért, mert gyereket vállalnak, de ő még nem gondolkodik ezen.

„Tudom, hogy a gyereknevelés iszonyatosan kemény meló 0-24 órában, és szeretném, ha a kosárlabdázás után lenne egy kis énidőm, például erre felkészülni. Nagyon fiatalnak érzem magam, ha a testi fájdalmaimat nem nézzük. Már három éve „hagyom abba” a kosárlabdát, de a sikerek visszahoznak. Visszahívtak a válogatottba, két extra szezonom volt, benne vagyok a top ötben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennyi idősen itt tartok. A kosárlabdát szerintem akkor kell abbahagyni, amikor már kicsit hülyének érzed magad a pályán, mert átmegy rajtad mindenki. De ez még nem így van, hál' istennek” – magyarázta Széki-Barnai Judit, aki hozzátette, semmilyen plasztikai beavatkozást nem végeztek rajta, és ehhez később is tartani akarja magát.