Mi történik Curtisszel? Titokzatos fotó robbantotta fel az internetet

Curtis titokzatos maszkban pózol: vajon új közös projekt lehet a láthatáron vagy csak stílusjátékról van szó? A rajongók rögtön találgatásokba kezdtek, miután a sztár egy fotót osztott meg Instagramon és Facebookon, amelyen T. Danny maszkját viseli – írja a Bors.

Curtis és Barnai Judit A Nagy Duettben – Fotó: Mediaworks Archív

Curtis T.Danny maszkjában pózolt

Curtis maszkja egyelőre rejtély marad, bár valószínűleg csak ideiglenes viselet, és nem vált ki akkora találgatáscunamit, mint T. Danny maszkja. A hazai közönség között felröppent, hogy esetleg közös zenei projekt vagy videóklip előkészületei zajlanak. A Nagy Duett 2026-os évada alatt Curtis Barnai Judit oldalán is feltűnt, ami tovább erősíti a találgatásokat. Bár a fotó inkább baráti vagy szakmai gesztusnak tűnik, a maszk újra reflektorfénybe helyezte a sztárt, és mindenki kíváncsian várja, vajon valódi közös produkcióról van-e szó.

„Jó érzés rosszalkodni, erőt fitogtatni” – Curtis felesége meglepő vallomást tett

Curtis felesége meglepő nyilatkozatott tett. A magyar válogatott kosárlabdázó, Széki-Barnai Judit egy podcast műsorban elárulta, hogy olykor szeret „rosszalkodni” a pályán.

Tóth Gabi kimondta, amit sokan nem mernek: ez a véleménye Curtisről

Tóth Gabi ismét nem fogta vissza magát: az énekesnő ezúttal Lentulai Krisztián műsorában beszélt kendőzetlen őszinteséggel közéletről, politikáról és pályatársairól. Tóth Gabi több megosztó kijelentést is tett, ám a beszélgetés egyik legerősebb pillanata egyértelműen Curtis nevéhez fűződött.