Megdöbbentő felfedezés: ez segíthet a leggyűlöltebb daganat elleni harcban

A hasnyálmirigyrák az egyik legagresszívebb daganattípus, amelyet gyakran későn diagnosztizálnak, és amely rosszul reagál a hagyományos kezelésekre. A tudósok ezért régóta keresik azokat a mechanizmusokat, amelyek már a betegség kezdeti szakaszában beindítják a tumor növekedését – írja a ScienceDaily.
„Önfenntartó hurok” segíti a daganat fejlődését
A kutatás szerint a hasnyálmirigyben található támasztósejtek – úgynevezett fibroblasztok – gyulladás vagy stressz hatására „átkapcsolnak”, és olyan formát öltenek, amely aktívan odavonzza az idegrostokat a szervbe. Az idegek ezt követően olyan jelzéseket küldenek, amelyek felgyorsítják a rákos sejtek fejlődését.
A tudósok egyfajta „önfenntartó hurkot” azonosítottak:
- A gyulladás stresszjeleket indít el.
- Ezek átalakítják a támogató sejteket.
- A megváltozott sejtek idegeket toboroznak.
- Az idegek serkentik a tumor növekedését.
A folyamat így saját magát erősíti, és segíti a daganat korai megtelepedését.
A jelenség nem teljesen ismeretlen: a szakemberek régóta tudják, hogy létezik úgynevezett „perineurális invázió”, amikor a rákos sejtek az idegek mentén terjednek tovább a szervezetben. Az új eredmények azonban arra utalnak, hogy az idegek nemcsak „utat biztosítanak” a daganatnak, hanem aktívan hozzájárulhatnak annak kialakulásához is.
A kísérletek során a kutatók megpróbálták blokkolni az idegi aktivitást, az eredmény pedig látványos volt: a daganatok növekedése jelentősen lelassult.
Ez felveti annak lehetőségét, hogy a jövőben az idegsejtek és az általuk kibocsátott jelzések célzott gátlása új kezelési stratégiát jelenthet a hasnyálmirigyrák ellen.
Bár a módszer még további vizsgálatokat igényel, a felfedezés új irányt nyithat a világ egyik leghalálosabb daganatos betegségének kezelésében.
