Megdöbbentő felfedezés: ez segíthet a leggyűlöltebb daganat elleni harcban

A hasnyálmirigyrák az egyik legagresszívebb daganattípus, amelyet gyakran későn diagnosztizálnak, és amely rosszul reagál a hagyományos kezelésekre. A tudósok ezért régóta keresik azokat a mechanizmusokat, amelyek már a betegség kezdeti szakaszában beindítják a tumor növekedését – írja a ScienceDaily.

A tudósok régóta figyelik a daganatok fejlődését

Fotó: Unsplash

„Önfenntartó hurok” segíti a daganat fejlődését

A kutatás szerint a hasnyálmirigyben található támasztósejtek – úgynevezett fibroblasztok – gyulladás vagy stressz hatására „átkapcsolnak”, és olyan formát öltenek, amely aktívan odavonzza az idegrostokat a szervbe. Az idegek ezt követően olyan jelzéseket küldenek, amelyek felgyorsítják a rákos sejtek fejlődését.

A tudósok egyfajta „önfenntartó hurkot” azonosítottak:

A gyulladás stresszjeleket indít el.

Ezek átalakítják a támogató sejteket.

A megváltozott sejtek idegeket toboroznak.

Az idegek serkentik a tumor növekedését.

A folyamat így saját magát erősíti, és segíti a daganat korai megtelepedését.

A jelenség nem teljesen ismeretlen: a szakemberek régóta tudják, hogy létezik úgynevezett „perineurális invázió”, amikor a rákos sejtek az idegek mentén terjednek tovább a szervezetben. Az új eredmények azonban arra utalnak, hogy az idegek nemcsak „utat biztosítanak” a daganatnak, hanem aktívan hozzájárulhatnak annak kialakulásához is.

A kísérletek során a kutatók megpróbálták blokkolni az idegi aktivitást, az eredmény pedig látványos volt: a daganatok növekedése jelentősen lelassult.

Ez felveti annak lehetőségét, hogy a jövőben az idegsejtek és az általuk kibocsátott jelzések célzott gátlása új kezelési stratégiát jelenthet a hasnyálmirigyrák ellen.

Bár a módszer még további vizsgálatokat igényel, a felfedezés új irányt nyithat a világ egyik leghalálosabb daganatos betegségének kezelésében.

