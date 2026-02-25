Leáll a vonatközlekedés két hétvégén is a Déli pályaudvaron

Március 7–8-án és 28–29-én szünetel a vonatforgalom a budapesti Déli pályaudvar területén, mivel a MÁV átfogó pályakarbantartási és felújítási munkálatokat végez. A lezárás célja, hogy a tavaszi turisztikai szezon kezdetére megbízhatóbbá váljon a dunántúli kirándulóhelyeket a fővárossal összekötő főpályaudvar működése – tájékoztat a Mávinform.

A Déli pályaudvaron két márciusi hétvégén szünetelni fog a vasúti forgalom

Fotó: Illusztráció/Mediaworks archívum

A munkák idején a személyszállító vonatok nem közlekednek a Déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld között.

A járatok jellemzően csak Kelenföldig közlekednek, és onnan fordulnak vissza. Már az érintett péntek estéken is rövidebb útvonalon járnak egyes vonatok, néhány hétfő hajnali járat pedig szintén Kelenföldről indul. A március 29-i óraátállítás miatt további kisebb módosítások is életbe lépnek, egyes járatok később indulnak, bevárva a nyári időszámításra történő átállást.

Pótlóbuszok szállítják az utasokat a Déli pályaudvar és Kelenföld között

Az utasok számára a Déli pályaudvar és Kelenföld között sűrített buszjáratok biztosítják az eljutást. A MÁV 5 és 22 óra között jellemzően 15 percenként indít MÁVbuszokat, az éjszakai időszakban pedig 20–30 percenként közlekednek pótlóbuszok, igazodva az érkező és induló vonatokhoz.

A buszok a Déli pályaudvar Krisztina körúti oldalától, illetve Kelenföldön az Etele tér felől indulnak a meghirdetett időpontokban.

Az elővárosi közlekedésben több vonalon is változások lesznek. A győri fővonal S10-es és az oroszlányi S12-es járatai csak Kelenföldig közlekednek, menetrendjük kisebb mértékben módosul. A székesfehérvári vonalon a Z30-as és az S36-os járatok összevonva közlekednek, és Kelenföld állomáson fordulnak vissza, míg néhány kora reggeli és késő esti járat nem közlekedik. A Budapest–Pusztaszabolcs–Dombóvár, illetve Dunaújváros felé tartó S40-es és S42-es vonatok szintén csak Kelenföldig járnak, az óraátállítás pedig ezen a vonalon is érint bizonyos indulásokat és érkezéseket.

A távolsági közlekedésben a Balaton, Tópart, Bakony, Göcsej, Mecsek, valamint a kaposvári InterCityk kizárólag Kelenföldig közlekednek és onnan indulnak vissza. A tapolcai sebesvonatok csak Székesfehérvár és Tapolca között járnak, Budapest és Székesfehérvár között az utasok számára a Göcsej InterCityt ajánlják. A nemzetközi forgalomban a Zágrábba tartó, illetve onnan érkező Agram-Tópart InterCityk szintén csak Kelenföldig közlekednek az érintett napokon.