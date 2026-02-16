Megható meglepetést kapott Demjén Ferenc

Hírlevél
Óriási sikerrel debütált az Erkel Színházban a Hogyan tudnék élni nélküled? című musical, amely Demjén Ferenc legendás slágereire épül. Az azonos című film után a színpadi feldolgozás is azonnal berobbant: a produkció iránt akkora az érdeklődés, hogy május közepéig mind a 26 előadás telt házzal fut. A látványos előadás egyszerre idézi meg egy balatoni nyár hangulatát és egy rockkoncert energiáját, miközben méltó tisztelgés Demjén életműve előtt.
A premiert követően ünnepi pillanatoknak lehettek tanúi a meghívott vendégek. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter méltatta Demjén Ferenc több évtizedes munkásságát, hangsúlyozva, hogy dalai generációkat kötnek össze, és ma is elementáris erővel hatnak a közönségre. A musical rendezője, Szente Vajk ismét bizonyította, hogy kivételes érzékkel tud zenés történetet mesélni a színpadon – írja a Blikk.

Demjén
Az előadás méltó tisztelgés volt Demjén életműve előtt. A kép illusztráció.
Fotó: Cseh Gábor

Tisztelgés Demjén előtt

A főbb szerepekben olyan népszerű fiatal színészek és énekesek tűnnek fel, mint Ember Márk, Brasch Bence, Törőcsik Franciska, Marics Péter vagy Puskás-Dallos Péter, akik együtt ünnepelték a darab bemutatóját. A premier azonban itt még nem ért véget: az előadás után a színház büféjében a szereplők és a vendégek közös énekléssel lepték meg Demjén Ferencet. A legendás előadó meghatódva hallgatta saját dalát, amely a mozik után immár a színpadon is új életre kelt.

Az egész év Demjén Ferencről szól

Demjén Ferenc 2026 decemberében tölti be 80. életévét, a jubileumot pedig egész éven át tartó programsorozattal ünnepli. Ennek része lesz a zenés film folytatása, amely 2026 novemberében kerül a mozikba, valamint egy nagyszabású arénakoncert is az év végén. A Hogyan tudnék élni nélküled? musical pedig addig is estéről estére bizonyítja: ezek a dalok ma is ugyanúgy dobogtatják meg a szíveket, mint évtizedekkel ezelőtt. Az Origo korábban arról írt, hogy 40 éve nem látott mozis rekordot döntött meg a Hogyan tudnék élni nélküled?

 

