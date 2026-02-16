Megható meglepetést kapott Demjén Ferenc

A premiert követően ünnepi pillanatoknak lehettek tanúi a meghívott vendégek. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter méltatta Demjén Ferenc több évtizedes munkásságát, hangsúlyozva, hogy dalai generációkat kötnek össze, és ma is elementáris erővel hatnak a közönségre. A musical rendezője, Szente Vajk ismét bizonyította, hogy kivételes érzékkel tud zenés történetet mesélni a színpadon – írja a Blikk.

Az előadás méltó tisztelgés volt Demjén életműve előtt. A kép illusztráció.

Fotó: Cseh Gábor

Tisztelgés Demjén előtt

A főbb szerepekben olyan népszerű fiatal színészek és énekesek tűnnek fel, mint Ember Márk, Brasch Bence, Törőcsik Franciska, Marics Péter vagy Puskás-Dallos Péter, akik együtt ünnepelték a darab bemutatóját. A premier azonban itt még nem ért véget: az előadás után a színház büféjében a szereplők és a vendégek közös énekléssel lepték meg Demjén Ferencet. A legendás előadó meghatódva hallgatta saját dalát, amely a mozik után immár a színpadon is új életre kelt.

Az egész év Demjén Ferencről szól

Demjén Ferenc 2026 decemberében tölti be 80. életévét, a jubileumot pedig egész éven át tartó programsorozattal ünnepli. Ennek része lesz a zenés film folytatása, amely 2026 novemberében kerül a mozikba, valamint egy nagyszabású arénakoncert is az év végén. A Hogyan tudnék élni nélküled? musical pedig addig is estéről estére bizonyítja: ezek a dalok ma is ugyanúgy dobogtatják meg a szíveket, mint évtizedekkel ezelőtt. Az Origo korábban arról írt, hogy 40 éve nem látott mozis rekordot döntött meg a Hogyan tudnék élni nélküled?