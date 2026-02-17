Máris új szerelmet talált Dobosi Roderik, Jákli Mónika vőlegénye?

Jákli Mónika 2026 januárjában vesztette életét egy súlyos autóbalesetben. A fiatal édesanya halála megrázta követőit és a hazai influenszer-közösséget is. A gyász időszaka azonban úgy tűnik, új szakaszba lépett, ugyanis Dobosi Roderik az elmúlt napokban már egy másik nő társaságában tűnt fel közösségi fotókon, ami újabb találgatásokat indított el.

Dobosi Roderik és Kristína Kukudová közös képe indította el a találgatásokat

Fotó: Reddit

Dobosi Roderik túl gyorsan lépett tovább?

Dobosi Roderik neve akkor került ismét reflektorfénybe, amikor Kristína Kukudová Instagram-oldalán közös, jó hangulatú fotó jelent meg róluk. A kép tanúsága szerint egy síelésen vagy téli kikapcsolódáson vettek részt, láthatóan felszabadult hangulatban. A Reddit-felhasználók közül többen úgy értelmezték a képet, hogy Roderik „máris túltette magát” a történteken. Mások szerint azonban a közös fotó nem jelent automatikusan új szerelmet, és nem lehet tudni, milyen kapcsolat van köztük valójában.

A vita másik része Kristína Kukudová szerepére fókuszál. Egyes kommentelők szerint ő korábban Jákli Mónika közeli barátnője volt, ezért különösen érzékeny a helyzet. Mások viszont úgy vélik, a „legjobb barátnő” megnevezés túlzás, és inkább közös társasági körről lehet szó. Fontos kiemelni, a közösségi médiában terjedő állítások nem minősülnek hivatalosan megerősített információnak. Sem Dobosi Roderik, sem Kristína Kukudová nem szólalt meg arról, hogy milyen kapcsolat fűzi őket egymáshoz.

Dobosi Roderik esetében jelenleg csak találgatásokról beszélhetünk. Az viszont biztos: a tragédia utáni időszakban minden mozdulat nagyító alá kerül, és a követők reakciói azt mutatják, mennyire érzékeny a téma.

Ez történt Jákli Mónika volt férje és a párja között a temetésen

Tapintható volt a feszültség az influenszer és fitneszmodell két szerelme között a temetésén. Jákli Mónika utolsó útjáról sem a volt férje, sem a párja nem hiányzott, akik egymásra sem néztek a szertartás alatt.