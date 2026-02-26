Dobja ki az édesítőszert! Súlyos veszélyre figyelmeztetnek

A több mint 12 500, átlagosan 52 éves résztvevő bevonásával végzett kutatás az olyan anyagok hatását vizsgálta, mint az aszpartám, az eritrit, a xilit, a szacharin, valamint más alacsony kalóriás édesítőszereket. A vizsgálat során rendszeres kognitív tesztekkel mérték az információfeldolgozás sebességét, a memória teljesítményét és az általános mentális állapotot. Az eredmények szerint a legnagyobb mennyiségben cukorhelyettesítőt fogyasztó csoport agyi öregedése átlagosan 1,6 évvel gyorsabb volt, mint a legkevesebbet fogyasztóké - tájékoztat a New York Post.

A kutatás szerint az édesítőszer befolyásolhatja az agy öregedését

Fotó: Unsplash

Mennyire veszélyesek a mesterséges édesítőszerek?

A vizsgálat szerint a legtöbb mesterséges édesítőszer hatása összefüggésbe hozható a memória és az általános mentális teljesítmény romlásával. Bár közvetlen ok-okozati kapcsolatot nem állapítottak meg, a magas bevitel mellett mérhetően gyorsabb kognitív hanyatlást tapasztaltak. A tagatóz kivételével minden vizsgált anyagnál kimutatható volt valamilyen kapcsolat.

Hogyan hatnak az édesítőszerek az agyműködésre?

A kutatás alapján a rendszeres fogyasztás befolyásolhatja az információfeldolgozási sebességet, a szófelidézési képességet és a rövid távú memóriát. Az agyműködés lassulása különösen a 60 év alattiaknál volt kifejezettebb, ami arra utal, hogy a hatás nem kizárólag az időskori hanyatlással magyarázható.

Milyen hatással van az édesítőszer a cukorbetegekre?

A kutatók szerint a cukorbetegség jelenléte tovább erősítheti a negatív hatásokat. A cukorbetegek körében – életkortól függetlenül – gyorsabb szellemi hanyatlást figyeltek meg magas bevitel mellett. Ez különösen fontos, mivel a cukorbetegség miatt sokan választanak cukorhelyettesítőt a hagyományos cukor helyett.

Mit okoz a túl sok diétás üdítő?

A kutatás szerint a gyakori diétás üdítő fogyasztás esetén:

gyorsabb lehet az agy öregedése;

fokozódhat a memóriaromlás;

csökkenhet az információfeldolgozás sebessége;

erősebb lehet a kognitív hanyatlás 60 év alatt;

cukorbetegség esetén tovább gyorsulhat a mentális romlás.

Dobja ki a mesterséges édesítőket! Megtalálták a cukrok "szent grálját"

Szeretne úgy süteményt enni, hogy közben nem kell a mérlegre pillantania vagy a fogorvostól rettegnie? Amerikai kutatók áttörést értek el egy különleges, ritka cukorfajta, a tagatóz előállításában. A módszer kulcsa egy egészen meglepő élőlény: a nyálkagomba.