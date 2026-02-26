Dobja ki az édesítőszert! Súlyos veszélyre figyelmeztetnek

A több mint 12 500, átlagosan 52 éves résztvevő bevonásával végzett kutatás az olyan anyagok hatását vizsgálta, mint az aszpartám, az eritrit, a xilit, a szacharin, valamint más alacsony kalóriás édesítőszereket. A vizsgálat során rendszeres kognitív tesztekkel mérték az információfeldolgozás sebességét, a memória teljesítményét és az általános mentális állapotot. Az eredmények szerint a legnagyobb mennyiségben cukorhelyettesítőt fogyasztó csoport agyi öregedése átlagosan 1,6 évvel gyorsabb volt, mint a legkevesebbet fogyasztóké - tájékoztat a New York Post.
Mennyire veszélyesek a mesterséges édesítőszerek?
A vizsgálat szerint a legtöbb mesterséges édesítőszer hatása összefüggésbe hozható a memória és az általános mentális teljesítmény romlásával. Bár közvetlen ok-okozati kapcsolatot nem állapítottak meg, a magas bevitel mellett mérhetően gyorsabb kognitív hanyatlást tapasztaltak. A tagatóz kivételével minden vizsgált anyagnál kimutatható volt valamilyen kapcsolat.
Hogyan hatnak az édesítőszerek az agyműködésre?
A kutatás alapján a rendszeres fogyasztás befolyásolhatja az információfeldolgozási sebességet, a szófelidézési képességet és a rövid távú memóriát. Az agyműködés lassulása különösen a 60 év alattiaknál volt kifejezettebb, ami arra utal, hogy a hatás nem kizárólag az időskori hanyatlással magyarázható.
Milyen hatással van az édesítőszer a cukorbetegekre?
A kutatók szerint a cukorbetegség jelenléte tovább erősítheti a negatív hatásokat. A cukorbetegek körében – életkortól függetlenül – gyorsabb szellemi hanyatlást figyeltek meg magas bevitel mellett. Ez különösen fontos, mivel a cukorbetegség miatt sokan választanak cukorhelyettesítőt a hagyományos cukor helyett.
Mit okoz a túl sok diétás üdítő?
A kutatás szerint a gyakori diétás üdítő fogyasztás esetén:
- gyorsabb lehet az agy öregedése;
- fokozódhat a memóriaromlás;
- csökkenhet az információfeldolgozás sebessége;
- erősebb lehet a kognitív hanyatlás 60 év alatt;
- cukorbetegség esetén tovább gyorsulhat a mentális romlás.
