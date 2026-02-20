Halogatja az edzést? Íme öt bevált módszer, amivel végre mozgásra bírhatja magát

Pedig a rendszeres edzés bizonyítottan javítja a fizikai és mentális egészséget, növeli a várható élettartamot és a jóllétet. A szakértők szerint azonban a tudás önmagában nem elég: a valódi kihívás a motiváció fenntartása – írja a CNN.

Bizony, nem könnyű rávenni magunkat az edzésre

Ezeket kell tennie, hogy motivált legyen az edzéshez

Diana Hill pszichológus – aki Katy Bowman biomechanikussal közösen írt könyvet arról, miért nem mozgunk eleget – öt gyakorlati tanácsot ad a rendszeres sportolás eléréséhez.

1. Változtassa meg az időhöz való viszonyát

Sokan az időhiányra hivatkozva nem mozognak. A pszichológus szerint érdemes felhagyni a „vagy edzek, vagy elintézem a dolgaimat” gondolkodással, és inkább integrálni a mozgást a mindennapokba. Lépcsőzés lift helyett, séta telefonálás közben vagy mozgás a gyerek sportedzésén – a lehetőségek adottak.

2. Találja meg a személyes motivációját

Nem mindenkit inspirál ugyanaz. Van, akit egy korábbi egészségügyi probléma ösztönöz, mást a családdal töltött aktív idő. A szakértő szerint akkor lesz tartós a motiváció, ha az belső, személyes jelentéssel bír.

3. Alakítsa át a környezetét

Ha a nappaliban a kanapé a központ, könnyű lehuppanni rá. Már az is segíthet, ha a sportcipőt jól látható helyen hagyja, vagy kialakít egy kis teret otthon a mozgásnak. A rendszeres testmozgás ráadásul növeli a jókedvért felelős dopamin és szerotonin szintjét, ami megerősíti a szokást.

4. Gyakorolja az önmagával szembeni együttérzést

Sokan testkép- vagy teljesítményproblémák miatt kerülik az edzést. A pszichológus szerint fontos, hogy úgy beszéljünk magunkhoz, mint egy jó baráthoz: támogatóan és megértően. Az önelfogadás nem gyengeség, hanem a változás alapja.

5. Tűzzön ki kicsi, teljesíthető célokat

Nem kell rögtön egyórás edzéssel kezdeni. Ha csak két perc sétára futja egy fárasztó nap után, az is számít. A kisebb, rendszeresen teljesített célok idővel összeadódnak, és tartós szokássá válnak.

