Az egészséges táplálkozás szakmai értelemben nem tiltások sorozata, hanem egy hosszú távon fenntartható életmód része. A szervezet megfelelő működéséhez nemcsak az számít, mennyit eszünk, hanem az is, miből, milyen arányban és milyen rendszerességgel visszük be a tápanyagokat. Igar Orsolya, dietetikus tanácsai szerint az egyensúly felborulása – különösen a divatos étrend trendek hatására – gyakran vezet kimerültséghez és anyagcsere-problémákhoz - írja a KEMMA.

Az egészséges táplálkozás alapja az energiaigény figyelembevétele

Fotó: Unsplash

Mit jelent valójában az egészséges táplálkozás?

Az egészséges étkezés egy tudatosan kialakított rendszer, amely a szervezet energiaigényére és működésére épül. Nem kampányszerű időszak, hanem egy folyamatos alkalmazkodás az élethelyzethez, az aktivitási szinthez és az egyéni szükségletekhez. A dietetikus tanácsai alapján az étrend célja nem a gyors változás, hanem a stabil energiaszint és a testi-lelki egyensúly fenntartása.

Mi a különbség a diéta és a fogyókúra között?

A diéta nem feltétlenül jelent fogyást. Lehet terápiás célú, betegséghez kapcsolódó vagy életmódváltást támogató eszköz is. A fogyókúra ezzel szemben általában kizárólag a testsúly csökkentésére fókuszál, gyakran rövid idő alatt. A diéta és fogyókúra különbsége abban rejlik, hogy előbbi a szervezet működését támogatja, míg utóbbi sokszor figyelmen kívül hagyja az alapanyagcserét és a hosszú távú következményeket.

Miért nem működnek hosszú távon a gyors fogyókúrák?

A túl alacsony kalóriabevitel miatt a szervezet takarékos üzemmódra kapcsol, ami lassítja az alapanyagcserét. Ez rövid távon súlycsökkenést, hosszabb távon azonban fáradtságot, hormonális eltéréseket és visszahízást okozhat. Az étrend trendek gyakran leegyszerűsített megoldásokat kínálnak, miközben figyelmen kívül hagyják az egyéni energiaigényt és a tápanyag-arányok szerepét.

