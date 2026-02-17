Felesége szeme láttára taposta halálra az elefánt a magyar férfit Srí Lankán

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a házaspár sötétedéskor indult el egy, az őserdő mentén vezető ösvényen, lakott területen kívül. Egy helyi idegenvezető beszámolója szerint az elefánt váratlanul, a fák közül tört elő, és azonnal a férfira támadt. A turistát a földre kényszerítette, majd teljes testsúlyával rátaposott, miközben felesége sokkos állapotban figyelte az eseményeket - írja a Bors.

Felesége végignézte, ahogy halálra tapossa a férfit egy elefánt. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az elefántot egy motoros dühíthette fel

A nőnek szerencsére nem esett baja, segélykiáltásaira rövid időn belül érkezett segítség, férjét azonban már nem tudták megmenteni, hiába szállították kórházba. A helyiek szerint valószínűleg egy arra járó motoros dühíthette fel az állatot.

A tragédia megrázta a környéken tartózkodókat is.

Egy Srí Lankán élő magyar utazásszervező közösségi oldalán arról írt, hogy a közelben tartózkodók a főúton haladva észlelték a riadalmat, majd értesültek az elefánttámadásról. Hozzátette: bár a térségben előfordultak már elefántokhoz köthető incidensek, ilyen súlyos, gyalogost érintő eset rendkívül ritka. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit.

Az Origo február 13-án egy másik halálos elefánttámadásról is beszámolt, akkor egy 68 éves nő vesztette életét.

