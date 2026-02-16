Egy rossz mozdulat és felrobbanhat a lakás – ezt kell tennie elektromos tűz esetén!

Az elektromos tűz nemcsak új, hanem régi épületekben is komoly veszélyt jelenthet. A katasztrófavédelem szerint az elhasznált vezetékek és az alulméretezett hálózatok fokozott tűzkockázatot jelentenek.

Az elektromos tűz eloltása komoly odafigyelést igényel (illusztráció)

Fotó: Kaique Rocha/pexels

Az elektromos tűz keletkezése

Az okoseszközök és háztartási berendezések terjedésével egyre több potenciális veszélyforrás jelenik meg az otthonokban. Különösen a régebbi épületekben jelenthet problémát az elhasználódott kábel vagy konnektor, illetve a karbantartás hiánya. Az alulméretezett vagy nem megfelelően felülvizsgált elektromos hálózat zárlatot és tüzet okozhat.

Mit tegyünk elektromos tűz esetén?

Túlmelegedés, rendellenes működés vagy égésre utaló szag esetén azonnal válasszuk le az eszközt a hálózatról, és húzzuk ki a konnektorból. Ha hosszabb ideig távol vagyunk, célszerű áramtalanítani a lakást, mivel bármely elektromos készülék meghibásodhat. Baj esetén haladéktalanul hívni kell a 112-es segélyhívó számot.

Hogyan oltsuk el az elektromos tüzet?

Az elektromos tűz oltása során tilos vizet használni, mert az áramütés veszélyét hordozza. Az elektromos tűz eloltása porral oltó kézi tűzoltó készülékkel történjen. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, homokkal is megkísérelhető az oltás, amely elzárja az oxigént a tűztől.

Elektromos tűz megelőzése: fontos szabályok

Vásárláskor győződjünk meg az eszköz sértetlenségéről, és kizárólag rendeltetésszerűen használjuk. Ne terheljük túl a hosszabbítókat, ne csatlakoztassunk több elosztót egymásba, és lehetőleg földelt eszközöket alkalmazzunk. A feltekert kábel terhelés alatt túlmelegedhet és tüzet okozhat, ezért használat előtt mindig ellenőrizzük az elektromos berendezések és vezetékek állapotát. Fűtőeszköz vásárlásakor ajánlott füstérzékelő beszerzése is – olvasható a ZAOL oldalán, ahol további tippeket talál.

Természetvédelmi károkat is okozhat a szabadtéri tűz

