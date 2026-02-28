Mintha elmenekültek volna: megállt az idő ebben az elhagyott veszprémi házban

Hírlevél
Kívülről talán semmi különös nem látszódik, belül azonban minden tárgy a régen elfeledett mindennapokról mesél. Egy apró, elcsendesedett, elhagyatott ház áll egy Veszprém vármegyei eldugott utca végén.
Veszprém VármegyeiházSpiral Urbexelhagyatottelhagyatott épületekUrbex

Az elhagyatott ház szekrényében gondosan felakasztott otthonkák sorakoznak, mintha a viselőjük bármelyik pillanatban értük nyúlhatna. A falon feszület függ, a hit és a megszokott esti imák néma emlékeként. A poros padlón papucsok várakoznak, türelmesen, hátha még egyszer útnak indulnak velük, írja a veol.hu.

elhagyatott ház
A Veszprém vármegyei elhagyatott ház szekrényében még a fogason állnak a ruhák, jelezve nemrég még élet volt benne – Fotó: spiral urbex / Facebook

Az elhagyatott ház a múlt szellemét eleveníti fel

A konyhában lassan pereg a vakolat a plafonról az asztalra. A fürdőszobát sűrű pókhálók borítják, finom, szinte fátyolszerű rétegben. A levegő nehéz és mozdulatlan, az idő mintha egy adott pillanatban megállt volna. Mégis, a tárgyak egy történetet suttognak: itt valaki egykor élt.

A tárgyak rendje mögött érezni azt az egykori szeretetet és gondoskodást, ami ezt az otthont éltette. 

– írja Spiral Urbex. Ez az otthon valaha az élet zajától volt hangos. Pörkölt gőzölgött a konyhában, halk beszélgetések hangozhattak el a szobák között. Ma már mindebből csak a csend és az emlék maradt. A tárgyak őrzik az emlékeket, miközben lassan mindent eltemet az idő vasfoga.

Az urbex szerelmeseinek új kedvenc helye lesz ez a hátborzongató balatoni üdülő

Egy fotós elképesztő képeket készített az elhagyatott balatoni Postás Üdülőről. Mások pedig pincerendszerekben, kertmozikban és titkos atombunkerekben jártak. Olyan helyeken, ahová mások be sem tennék a lábukat. Az urbex nem csak fotózás, hanem felfedezés és időutazás is egyben.

Még a hideg is kirázza, ha megnézi ennek a kihalt szovjet katonai bázisnak a fotóit

Tatabányától légvonalban alig húsz kilométerre, Szákszenden található az a katonai objektum, amely a hidegháború idején komoly szerepet kaphatott volna. A régi szovjet bázis területén ma is állnak a harminchárom méteres vasbeton tárolók, amelyek rendeltetése máig nem teljesen tisztázott.

 

