Mintha elmenekültek volna: megállt az idő ebben az elhagyott veszprémi házban

Az elhagyatott ház szekrényében gondosan felakasztott otthonkák sorakoznak, mintha a viselőjük bármelyik pillanatban értük nyúlhatna. A falon feszület függ, a hit és a megszokott esti imák néma emlékeként. A poros padlón papucsok várakoznak, türelmesen, hátha még egyszer útnak indulnak velük, írja a veol.hu.

A Veszprém vármegyei elhagyatott ház szekrényében még a fogason állnak a ruhák, jelezve nemrég még élet volt benne – Fotó: spiral urbex / Facebook

Az elhagyatott ház a múlt szellemét eleveníti fel

A konyhában lassan pereg a vakolat a plafonról az asztalra. A fürdőszobát sűrű pókhálók borítják, finom, szinte fátyolszerű rétegben. A levegő nehéz és mozdulatlan, az idő mintha egy adott pillanatban megállt volna. Mégis, a tárgyak egy történetet suttognak: itt valaki egykor élt.

A tárgyak rendje mögött érezni azt az egykori szeretetet és gondoskodást, ami ezt az otthont éltette.

– írja Spiral Urbex. Ez az otthon valaha az élet zajától volt hangos. Pörkölt gőzölgött a konyhában, halk beszélgetések hangozhattak el a szobák között. Ma már mindebből csak a csend és az emlék maradt. A tárgyak őrzik az emlékeket, miközben lassan mindent eltemet az idő vasfoga.

