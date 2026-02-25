A vörös terror árnyékában – emléknap a megtört életekért

Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett határozatával nyilvánította ezt a napot hivatalos emléknappá Magyarországon. A választott dátum 1947-re vezethető vissza, ugyanis ezen a napon tartóztatták le és deportálták Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a szovjet megszálló hatóságok jogellenesen, és hurcolták a Szovjetunióba.

Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja : Honvéd téri Gulag emlékmű.

Fotó: Gulagokon Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány

A vörös terror emléknapja: százezrek elhallgatott sorsa

Kovács Béla sorsa – több mint nyolc évnyi fogsággal és munkatáborral – sokak tragédiájának is jelképe lett. A kormányzati emléknap hivatalos leírása szerint február 25-én emlékezünk a több tízezer honfitársunkra, akiket családjuktól elválasztottak, kényszermunkára hurcoltak vagy koholt vádak alapján üldöztek. Világviszonylatban a kommunista diktatúrák több mint 100 millió áldozatot követeltek, akik éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzések során vesztették életüket.

Magyarországról közel egymillió embert hurcoltak szovjet kényszermunkatáborokba a második világháború után.

A kommunizmus bukását követően sokáig elmaradt az átfogó igazságtétel és felelősségre vonás.

Az emlékezés és emlékeztetés fontossága

2002. február 24-én megnyílt a budapesti Terror Háza Múzeum, amely a náci és a kommunista diktatúra áldozatainak állít emléket. Az emléknap és az intézmény közös célja, hogy a múlt feldolgozásával erősítse a történelmi emlékezetet és a szabadság értékének megbecsülését.

A Gulágokon Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány is minden évben megemlékezést tart a budapesti Honvéd téri Gulag emlékműnél. A rendezvényen hozzátartozók, civil szervezetek és közéleti szereplők közösen hajtanak fejet a szovjet kényszermunkatáborokba hurcolt és ott elhunyt áldozatok előtt. A koszorúzással és gyertyagyújtással kísért esemény célja, hogy a személyes tragédiák emléke a következő nemzedékek számára is élő maradjon.

Az emléknap arra kötelez bennünket, hogy a történelem tanulságait megőrizve őrködjünk a demokrácia és a nemzeti függetlenség felett.

Az áldozatok emléke addig él, amíg közösen kimondjuk: a diktatúra soha többé nem ismétlődhet meg.