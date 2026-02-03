Egyetemek, Erasmus és politika – új vita pattant ki a felsőoktatás körül

Ismét reflektorfénybe került a magyar felsőoktatás helyzete és az Erasmus-program körüli vita. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter ezúttal Tarr Zoltánt bírálta élesen, amiért szerinte nem érti, kivel és mivel áll szemben a jelenlegi konfliktusban. A miniszter álláspontja szerint a vita nem elvi kérdés, hanem nagyon is kézzelfogható következményekkel jár a magyar egyetemek és hallgatók számára.

Hankó Balázs: nem mindegy, ki mellé állunk az Erasmus ügyében.

Az egyetemek és az Erasmus ügye

A vita hátterében az áll, hogy rendhagyó döntést hozott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem vezetése: a diplomaosztó idejére eltávolították az európai uniós zászlót az egyetem területéről. A lépést a rektor azzal indokolta, hogy elfogadhatatlannak tartja a magyar egyetemek, hallgatók és kutatók kizárását az uniós felsőoktatási és kutatási programokból. Hankó Balázs úgy látja, hogy ebben a helyzetben minden olyan megszólalás, amely relativizálja az egyetemek érdekeit, valójában velük szemben foglal állást.

Hankó Balázs kritikája Tarr Zoltánnal szemben

A miniszter szerint Tarr Zoltán nem veszi figyelembe az egyetemek valós helyzetét, amikor az Erasmus-ügyben megszólal. Hankó Balázs úgy fogalmazott: aki ebben a kérdésben nem az egyetemek mellé áll, az akaratlanul is azokkal kerül szembe. Állítása szerint az ellenzéki politikus inkább brüsszeli döntéshozók érdekeit képviseli, miközben a magyar hallgatók és oktatók kiszorulnak egy fontos nemzetközi programból.

Autonómia vagy politikai beavatkozás

A vita egyik kulcskérdése az egyetemi autonómia értelmezése. Hankó Balázs szerint az autonómia nem azt jelenti, hogy külső szereplők beleszólnak az intézmények működésébe, hanem azt, hogy az állam biztosítja a stabil működés feltételeit és megvédi az egyetemek érdekeit. A miniszter élesen bírálta azokat a javaslatokat, amelyek szerinte külföldi civil szervezetek vagy brüsszeli szereplők befolyását növelnék a magyar felsőoktatásban.

Politikai vita, valódi következményekkel

A felsőoktatás körüli konfliktus már túlmutat önmagán, és egyre inkább politikai ütközőponttá válik Magyarország és az Európai Unió között. Hankó Balázs szerint azonban a kérdés lényege egyszerű: a magyar egyetemek és hallgatók érdekeit kell szem előtt tartani. A miniszter úgy látja, hogy minden más megközelítés hosszú távon éppen azokat hozza nehezebb helyzetbe, akiknek a fejlődését szolgálná a felsőoktatás.