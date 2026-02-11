Erdélyi Mónika keményen odaszólt a férfiaknak – ebben nem volt köszönet

Erdélyi Mónika korábban is nyíltan beszélt arról, hogy tudatos döntések és kitartó munka áll a változás mögött. Elmondása szerint nem titkolja azt sem, hogy a Luxoya termékeit használja, és jó kapcsolatot ápol a márka megalkotójával, Jákob Zoltánnal.

Erdélyi Mónika a 2024-es budapesti Smart Sport Expó és Fitness Fesztiválon – Fotó: MW Bulvár

Erdélyi Mónika keményen visszaszólt a kritikusoknak

A közelmúltban Erdélyi Mónika közösségi oldalán reagált az őt ért kritikákra. Történetében úgy fogalmazott:

Mielőtt kijelentenéd, hogy milyen alkatú hölgyet keresel, vetkőzz le és állj a tükör elé... Na most mondd az igényeidet.”

A műsorvezető üzenete rövid idő alatt széles körben visszhangot váltott ki, követői közül többen támogató hozzászólásokban álltak ki mellette. Erdélyi Mónika korábban is hangsúlyozta, hogy a külsővel kapcsolatos megjegyzések helyett a tudatos életmódra és az önelfogadásra helyezi a hangsúlyt.