Erdélyi Mónika keményen odaszólt a férfiaknak – ebben nem volt köszönet

Erdélyi Mónika korábban is nyíltan beszélt arról, hogy tudatos döntések és kitartó munka áll a változás mögött. Elmondása szerint nem titkolja azt sem, hogy a Luxoya termékeit használja, és jó kapcsolatot ápol a márka megalkotójával, Jákob Zoltánnal.
Erdélyi Mónika keményen visszaszólt a kritikusoknak
A közelmúltban Erdélyi Mónika közösségi oldalán reagált az őt ért kritikákra. Történetében úgy fogalmazott:
Mielőtt kijelentenéd, hogy milyen alkatú hölgyet keresel, vetkőzz le és állj a tükör elé... Na most mondd az igényeidet.”
A műsorvezető üzenete rövid idő alatt széles körben visszhangot váltott ki, követői közül többen támogató hozzászólásokban álltak ki mellette. Erdélyi Mónika korábban is hangsúlyozta, hogy a külsővel kapcsolatos megjegyzések helyett a tudatos életmódra és az önelfogadásra helyezi a hangsúlyt.
Az egykori televíziós személyiség az elmúlt években többször beszélt arról, hogy a testi és lelki egyensúly számára egyaránt fontos. A mostani megszólalásával egyértelművé tette, hogy a negatív kritikákat nem hagyja szó nélkül.