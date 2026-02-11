Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat – kiderült, kik ülhetnek rajta

Fontos

Megnevezték Magyarország ellenségeit: súlyos támadásra készülnek

Erdélyi Mónika

Erdélyi Mónika keményen odaszólt a férfiaknak – ebben nem volt köszönet

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egykori műsorvezető 2024-ben jelentős életmódváltáson ment keresztül, amelynek eredményeként több mint húsz kilogrammtól szabadult meg. Erdélyi Mónikát fogyása után sem kímélték a közösségi médiában érkező megjegyzéseket, amelyek egy része az alakját érintette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Erdélyi Mónikafogyásüzenetküldés

Erdélyi Mónika korábban is nyíltan beszélt arról, hogy tudatos döntések és kitartó munka áll a változás mögött. Elmondása szerint nem titkolja azt sem, hogy a Luxoya termékeit használja, és jó kapcsolatot ápol a márka megalkotójával, Jákob Zoltánnal.

20240601 BudapestX Smart Sport Expó és Fitness Fesztiválfotó: Markovics Gábor (MG)MW BulvárKépen: Erdélyi Mónika
Erdélyi Mónika a 2024-es budapesti Smart Sport Expó és Fitness Fesztiválon – Fotó: MW Bulvár

Erdélyi Mónika keményen visszaszólt a kritikusoknak

A közelmúltban Erdélyi Mónika közösségi oldalán reagált az őt ért kritikákra. Történetében úgy fogalmazott:

Mielőtt kijelentenéd, hogy milyen alkatú hölgyet keresel, vetkőzz le és állj a tükör elé... Na most mondd az igényeidet.”

A műsorvezető üzenete rövid idő alatt széles körben visszhangot váltott ki, követői közül többen támogató hozzászólásokban álltak ki mellette. Erdélyi Mónika korábban is hangsúlyozta, hogy a külsővel kapcsolatos megjegyzések helyett a tudatos életmódra és az önelfogadásra helyezi a hangsúlyt.

Az egykori televíziós személyiség az elmúlt években többször beszélt arról, hogy a testi és lelki egyensúly számára egyaránt fontos. A mostani megszólalásával egyértelművé tette, hogy a negatív kritikákat nem hagyja szó nélkül.

Mauni-ka megmondja @erdelyimonika
u /Specific_Special4185 in talk_hunfluencers

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!