Új ereklye érkezett Székesfehérvárra – ritka alkotás látható a kiállításon

A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum „Veletek vagyok mindennap” című állandó kiállítása új műtárggyal bővült. Az ereklyetartó három szent relikviáját őrzi, és a püspökök és pápák találkozásait bemutató teremben tekinthető meg.
Páduai Szent Antal, Szent II. János Pál pápa és Szent Katharina Kaper ereklyéit őrző kortárs német ötvösművészeti alkotással gazdagodott a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Veletek vagyok mindennap című állandó kiállítása - közölte az egyházmegye pénteken.

Szent II. János Pál pápa újabb ereklyéje látható a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban

Tájékoztatásuk szerint az ereklyetartót Markus Engert würzburgi ötvös készítette 2025-ben ajándékként Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspöknek 75. születésnapja alkalmából, akinek jóvoltából most a múzeumba került és a székesfehérvári püspökök és pápák találkozásait bemutató teremben tekinthető meg.

Mint írták, az ereklyetartó egyszerű geometrikus formákból álló kortárs ötvösművészeti alkotás, amelyen Páduai Szent Antal négy rubin kabosonnal körülvett ereklyéje látható. A talp előoldalán középen egy hegyikristály lap mögötti lapos üregben Szent II. János Pál pápa ereklyéje látható két álló téglalap formájú, fazettált jade kő között, a talp hátoldalán középre Szent Katharina Kasper (1820-1898) relikviája került egy hegyikristály-kaboson alatt két álló formátumú kaboson ametiszt között. Szent Katharina Kasper ADJC (1820-1898), a Jézus Krisztus Szegény Szolgálóleányai apácarend alapítója a székesfehérvári címzetes kanonok, Prof. Dr. Dr. Franz Kaspar nagynénje volt - írták a közleményben.

1978. október 16-án választották pápává Karol Wojtylát, vagyis II. János Pált, aki az egyház történetének egyik legkarizmatikusabb vezetője lett. János Pál élete tele volt váratlan fordulatokkal, emberi mélységgel és olyan pillanatokkal, amelyek nemcsak a hívőknek, hanem az egész világnak példát mutattak. Összegyűjtöttünk nyolc érdekességet, amit talán még nem mindenki tud róla.

 

