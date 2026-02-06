Az EQ nem gyengeség, hanem versenyelőny

Hosszú ideig az volt az uralkodó felfogás, hogy a jó vezető kemény, szigorú és érzelemmentes. Aki figyelembe veszi az emberek érzéseit, az „túl puha” és nem elég hatékony. A kutatások és a gyakorlati tapasztalatok azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. A legeredményesebb csapatokat azok a vezetők irányítják, akik egyszerre rendelkeznek magas szakmai intelligenciával és fejlett érzelmi intelligenciával. Az EQ nem helyettesíti az IQ-t, hanem kiegészíti azt.

4 jel, hogy a főnököd érzelmi intelligenciája a nullához közelít – Fotó: Jobinfo

Mit jelent valójában az érzelmi intelligencia?

Az érzelmi intelligencia annak a képessége, hogy valaki felismerje, megértse és kezelje a saját és mások érzelmeit. Ide tartozik az önismeret, az önkontroll, az empátia, a motiváció és a társas készségek is. Míg az IQ azt mutatja meg, mennyire vagy képes problémákat megoldani, az EQ azt, hogyan viselkedsz emberek között, különösen nyomás alatt. Egy vezető esetében ez nem opcionális extra, hanem alapfeltétel.

„Nem érdekelnek a kifogásaid, csak dolgozz!”

Az alacsony EQ egyik leglátványosabb jele az empátia teljes hiánya. Az ilyen vezető nem tesz különbséget egy valóban nehéz helyzetbe került, megbízható munkatárs és egy rendszeresen kifogásokat kereső kolléga között. Minden problémát kifogásnak tekint, és reflexből elutasít. Egy jó vezető felismeri, mikor van szükség támogatásra, és mikor felelősségre vonásra. Az érzelmileg vak főnök erre képtelen.

„Ez nem demokrácia, azt csinálod, amit mondok”

A konfliktuskezelés szintén árulkodó. Az alacsony EQ-jú vezető vagy kerüli a konfliktusokat, vagy indokolatlanul agresszíven reagál rájuk. Gyakran addig söpri a problémákat a szőnyeg alá, amíg azok kezelhetetlenné nem válnak, majd hirtelen robban. Ilyenkor nem megoldani akar, hanem dominálni. A döntéseit nem magyarázza, csak kijelenti, és lezárja a párbeszédet.

„Ha nem tetszik, el lehet menni”

A türelmetlenség és az ingerlékenység klasszikus jelei az alacsony érzelmi intelligenciának. Stresszes helyzetekben ezek a vezetők könnyen fenyegetőzni kezdenek, erőből érvelnek, és azt hiszik, a pozíciójuk önmagában legitimálja a viselkedésüket. Ez rövid távon félelmet, hosszú távon azonban kiábrándulást és elvándorlást eredményez.