Odacsapott a kormány: örökre megváltozik a hazai ételszállítás

Az állam konzultációt folytatott a hazai ételfutár- és ételkiszállító cégek két legnagyobb szereplőjével, a Wolttal és a Foodorával, a piac működésének szigorúbb ellenőrzése és a fogyasztók érdekében – számolt be az Index.
Wolt és Foodora: átfogó vizsgálatok az ételkiszállítás piacán
A kormány a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság bevonásával indította el az eljárásokat. Az ellenőrzések már 2024 végén megkezdődtek, 2025-ben folytatódtak, most – 2026 februárjában – pedig hivatalos egyeztetéssel léptek új szakaszba.
A vizsgálatok elsősorban a két legnagyobb szereplő, a Wolt és a Foodora működésére terjedtek ki.
Visszatérő problémák és súlyos bírságok az ételfutár cégeknél
Az ellenőrzések több visszatérő hiányosságot tártak fel az ételkiszállítás területén. Ide tartozott a késedelmes szállítás, a nehézkes visszatérítési gyakorlat, az átláthatatlan díjszabás, valamint élelmiszer-biztonsági hiányosságok.
Előfordult, hogy fiatalkorúakat szolgáltak ki alkohollal vagy energiaitallal, és az elállási jog korlátozására is találtak példát.
Egyes ügyekben a jogsértések súlya miatt akár kétszázmillió forintos bírságot is kiszabtak.
Szigorúbb szabályok az ételszállításnál
A kormány álláspontja szerint az intézkedések célja nem pusztán a büntetés, hanem a fogyasztók jogainak hatékonyabb védelme és a piac átláthatóbb működése.
A hatóság ezért strukturáltabb és intenzívebb szakmai egyeztetést kezdeményezett az érintett cégekkel.
Gerlaki Bence államtitkár a fogyasztóvédelem megerősítéséről és a platformgazdaság által felvetett új kihívásokról beszélt. Az online ételrendelés mára alapvető szolgáltatássá vált, így a kérdés az, hogy a gyorsaság mellé tartósan társul-e nagyobb felelősség és biztonság.
Az eredeti cikk az Index oldalán jelent meg, ahol további információkat találhat a jövőbeli ellenőrzésekről.
A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt működő Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyeletével lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során több súlyos jogsértés került megállapításra a Wolt cégcsoporthoz tartozó két vállalkozás működésében. Az NKFH eljárásai eredményeként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal. A cégcsoporttal szemben emellett további élelmiszer-biztonsági és munkavédelmi eljárások is folyamatban vannak.
Fogyasztóvédelmi jogsértések után az illetékes kormányhivatal ellenőrzése a munkavédelem terén is súlyos hiányosságokat talált a Wolt Services Magyarország Kft. több telephelyén. A vizsgálat eredményeként a hatóság több mint 60 millió forint bírságot szabott ki és azonnali intézkedésekre kötelezte a Woltot.