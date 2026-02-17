Odacsapott a kormány: örökre megváltozik a hazai ételszállítás

Az állam konzultációt folytatott a hazai ételfutár- és ételkiszállító cégek két legnagyobb szereplőjével, a Wolttal és a Foodorával, a piac működésének szigorúbb ellenőrzése és a fogyasztók érdekében – számolt be az Index.

Wolt és Foodora: átfogó vizsgálatok az ételkiszállítás piacán

A kormány a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság bevonásával indította el az eljárásokat. Az ellenőrzések már 2024 végén megkezdődtek, 2025-ben folytatódtak, most – 2026 februárjában – pedig hivatalos egyeztetéssel léptek új szakaszba.

A vizsgálatok elsősorban a két legnagyobb szereplő, a Wolt és a Foodora működésére terjedtek ki.

Visszatérő problémák és súlyos bírságok az ételfutár cégeknél

Az ellenőrzések több visszatérő hiányosságot tártak fel az ételkiszállítás területén. Ide tartozott a késedelmes szállítás, a nehézkes visszatérítési gyakorlat, az átláthatatlan díjszabás, valamint élelmiszer-biztonsági hiányosságok.

Előfordult, hogy fiatalkorúakat szolgáltak ki alkohollal vagy energiaitallal, és az elállási jog korlátozására is találtak példát.

Egyes ügyekben a jogsértések súlya miatt akár kétszázmillió forintos bírságot is kiszabtak.

Szigorúbb szabályok az ételszállításnál

A kormány álláspontja szerint az intézkedések célja nem pusztán a büntetés, hanem a fogyasztók jogainak hatékonyabb védelme és a piac átláthatóbb működése.

A hatóság ezért strukturáltabb és intenzívebb szakmai egyeztetést kezdeményezett az érintett cégekkel.

Gerlaki Bence államtitkár a fogyasztóvédelem megerősítéséről és a platformgazdaság által felvetett új kihívásokról beszélt. Az online ételrendelés mára alapvető szolgáltatássá vált, így a kérdés az, hogy a gyorsaság mellé tartósan társul-e nagyobb felelősség és biztonság.

