Magyar fa is versenybe száll az Európai Év Fája címért

Háború

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Különleges békéscsabai platánfát is neveztek az idei versenyre. Az Európai Év Fája verseny jelöltjeire február 22-ig lehet szavazni. A magyar jelölt egy platánfa, amely nem csupán méreteivel, de gazdag történelmével is méltó versenyző.
Elkezdődött a 2026-os Európai Év Fája verseny, amelynek idén újra van magyar nevezettje. Magyarországot a 15 éve futó hazai verseny 2025-ös győztese, a békéscsabai „emlékek fája” képviseli. 

Az Európai Év Fája versenyen – a hazaihoz hasonlóan – nem csak a legöregebb vagy a legszebb fák mérettetnek meg, hanem azok, amelyek különleges történetét egy egész közösség őrzi. Olyan fák versenyeznek itt, amelyek gyökerei mélyen belefonódtak az ott élő emberek életébe. 

A magyar versenyző idén egy különleges, több mint másfél évszázados platánfa Békéscsaba Gerla városrészéből. A kastélyparkban álló impozáns matuzsálem magassága több, mint 30 méter, törzskerülete 450 centiméter. A fa azonban nemcsak árnyékot ad az alatta pihenőknek, hanem szimbóluma a Wenckheim család örökségének, tanúja a város történelmének, és része az ott élők mindennapjainak 

„Nem csupán egy különleges fáról van szó, hanem az emlékek fájáról, egy élő emlékműről, amely összeköti a múltat a jelennel. Aki egyszer megáll mellette, megérzi ezt” – írták a jelölésben. 

Az Európai Év Fája szavazás 2026. február 2. és február 22. között zajlik. 

