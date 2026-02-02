Magyar fa is versenybe száll az Európai Év Fája címért

Elkezdődött a 2026-os Európai Év Fája verseny, amelynek idén újra van magyar nevezettje. Magyarországot a 15 éve futó hazai verseny 2025-ös győztese, a békéscsabai „emlékek fája” képviseli.

Az Európai Év Fája versenyen – a hazaihoz hasonlóan – nem csak a legöregebb vagy a legszebb fák mérettetnek meg, hanem azok, amelyek különleges történetét egy egész közösség őrzi. Olyan fák versenyeznek itt, amelyek gyökerei mélyen belefonódtak az ott élő emberek életébe.

A magyar versenyző idén egy különleges, több mint másfél évszázados platánfa Békéscsaba Gerla városrészéből. A kastélyparkban álló impozáns matuzsálem magassága több, mint 30 méter, törzskerülete 450 centiméter. A fa azonban nemcsak árnyékot ad az alatta pihenőknek, hanem szimbóluma a Wenckheim család örökségének, tanúja a város történelmének, és része az ott élők mindennapjainak

„Nem csupán egy különleges fáról van szó, hanem az emlékek fájáról, egy élő emlékműről, amely összeköti a múltat a jelennel. Aki egyszer megáll mellette, megérzi ezt” – írták a jelölésben.

Az Európai Év Fája szavazás 2026. február 2. és február 22. között zajlik.

