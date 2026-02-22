Ezért nem lesz tökéletes a fánk: ne kövesse el ezt a hibát!

A farsang a jelmezek, vidámság és a finom ételek időszaka. Az egyik legnépszerűbb sütemény ilyenkor a fánk, amely édes, kelt tésztából készül, majd forró olajban aranyszínűre sütve és porcukorral meghintve kerül az asztalra – írja a Sonline.

Fotó: Unsplash

A tökéletes fánk elkészítése nemcsak a tésztán múlik, hanem a sütés helyes technikáján is. Használjunk magas falú, zománcozott vagy rozsdamentes acél edényt, friss olajat, és a kiszedéshez csipeszt. Az olajat melegítsük 170–180 °C-ra: ha egy fakanalat teszünk bele, a mellette képződő buborékok jelzik a megfelelő hőmérsékletet.

Egyszerre csak kevés tésztát süssünk, hogy az olaj hőmérséklete ne csökkenjen, és a fánkok ne ragadjanak össze.

A tészta közepét enyhén nyomjuk be, majd az alját először fedő alatt süssük aranyszínűre, a másik oldalt pedig fedő nélkül. A kész fánkokat papírtörlőre vagy rácsra téve csöpögtessük le.

