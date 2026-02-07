Ahogy a nagymamák csinálták: itt a tökéletes fánk receptje

Hírlevél
28 perce
Olvasási idő: 6 perc
Lelepleztük a nagyi titkát — ettől lesz igazán tökéletes a farsangi édesség. A fánk készítés nem bonyolult, de van néhány apró szabály, amit ha betartunk, a tészta habkönnyű, hólyagos és garantáltan szalagos lesz.
fánkfánk készítésfarsangi fánk

A fánk készítés generációk óta része a magyar konyhának, mégis sokaknak okoz fejtörést, miért nem sikerül úgy, ahogy nagyanyáinknál. A mocsai közösségi fánksütő napon Nagyné Mátyási Zsuzsanna elárulta: a siker kulcsa nem a trükkökben, hanem az alapok pontos betartásában rejlik – írja a KEMMA.

A fánk készítés akkor sikeres, ha a fánkon körbefut a jellegzetes fehér szalag
A fánk készítés akkor sikeres, ha a fánkon körbefut a jellegzetes fehér szalag
Fotó: 123rf

Fánk készítés nagyanyáink módszere szerint

A mocsai közösségi fánksütő napon egyértelmű volt, hogy szóba kerül a fánk készítés örök kérdése: mitől lesz igazán könnyű és levegős a tészta. 

Nagyné Mátyási Zsuzsanna szerint a legfontosabb szabály a liszt szitálása, mert a kelt tésztának levegőre van szüksége. Ha ez elmarad, a fánk lapos marad, bármilyen receptet követünk.

A megfelelő kelesztési idő legalább ennyire fontos. A tapasztalt háziasszonyok nem órát néznek, hanem a tésztát figyelik: amikor hólyagos és ritka szerkezetű, akkor áll készen a sütésre.

Milyen fánkokat ismerünk?

A fánk készítés során több klasszikus és újabb változat is létezik. Ilyen például a szalagos fánk, a csöröge fánk, a burgonyás fánk, illetve az utóbbi időben divatos dubai csokis fánk.
Nagyné Mátyási Zsuzsanna elmondta: náluk a hagyományos szalagos fánk a favorit, a modern változatokat inkább kihagyja, mert ragaszkodik a bevált ízekhez.

A magyar fánkhagyomány röviden

Magyarországon a fánk készítés főként a farsangi időszakhoz kötődik. A 18–19. században terjedt el, elsősorban a polgári és nemesi konyhákban. Úgy tartották, minél szalagosabb a fánk, annál ügyesebb a készítője. 

A kalóriadús édesség jól illett a böjt előtti lakomákhoz, és sok helyen a tél elűzését is a fánkhoz kötötték.

Miért lesz szalagos a fánk?

A szalagos fánk nevét a sütés közben kialakuló fehér csíkról kapta. A fánk készítés során az első oldalt fedő alatt kell sütni, majd megfordítás után fedő nélkül pirítani. Így alakul ki a két pirult réteg között a jellegzetes szalag. Ha ez elmarad, az a sütési technika hibájára utal.

Mi volt nagyanyáink titka?

A Gazdasszonyok Gazdaköre elnöke szerint a fánk készítés sikere két dologban rejlik: a jó minőségű, termelői alapanyagokban és abban, hogy a sütemény teljes figyelemmel, türelemmel készül. Bár ma már sokat segítenek a konyhai gépek, a kézzel dagasztás érzete még mindig előnyt jelent.

 

Szavazás: a házi vagy a bolti fánk a jobb?

Porcukros klasszikus vagy pult mögül kikapott gyors élvezet? A fánk generációk óta az egyik legnagyobb kedvenc, mégis újra és újra vitát szül: vajon a fánk igazi élménye a házi konyhában születik meg, vagy a bolti változat is simán felveszi vele a versenyt? Most eldöntheti.

Eláruljuk, hogyan készül a legfinomabb farsangi fánk

A fánk minden családban népszerű étel, számtalan recept kering róla az interneten, ám mégis könnyű elfeledkezni az alapvető fortélyokról, amelyeket cikkünkben sorra vettünk. Vízkereszttől hamvazószerdáig egymást követik a vigasságok és a lakomák, ezek pedig elképzelhetetlenek a farsangi finomság nélkül.

 

