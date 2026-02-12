Előkerült a titkos sváb fánk recept - ilyet még nem kóstolt

A fánk különösen népszerű a farsangi időszakban, hiszen egyszerre idézi a gyerekkort, a nagyszülők konyháját és az ünnepi összejövetelek hangulatát. A klasszikus szalagos változat mellett azonban léteznek kevésbé ismert, tájjellegű receptek is, amelyek sajátos technikával és alapanyagokkal készülnek, mégis ugyanazt a közös élményt adják - tájékoztat a KEMMA.

Népszerű téli étel a farsangi fánk

Milyen a sváb fánk receptje?

A sváb fánk alapja nem kelt tészta, hanem rétestészta, amelyből hájas, hajtogatott tészta készül.

Hozzávalók a rétestésztához:

50 dkg liszt

3 tojássárgája

csipet só

kevés fehérbor

1 pohár (20%-os) tejföl

A tésztát alaposan ki kell dolgozni – akkor jó, ha sem a tál, sem a kéz nem marad ragacsos. Pihentetés után következik a hájas rész: 40 dkg sertéshájat 20 dkg liszttel kell összedolgozni, majd a tésztába hajtogatni vagy feltekerni. Bő zsírban sütik ki, végül fahéjas porcukorral, tejszínhabbal vagy főzött krémmel töltve tálalják. Ez a rétestésztás fánk laktatóbb és karakteresebb, mint a megszokott farsangi édességek.

Miben más a sváb fánk a szalagos fánktól?

A különbség elsősorban a tésztában rejlik. A szalagos változat élesztős, kelt tésztából készül, míg a sváb recept hajtogatott, hájas technikát alkalmaz. Ezáltal nem alakul ki rajta a klasszikus „szalag”, viszont a tészta jóval rétegesebb és levelesebb szerkezetű lesz, állaga tartalmasabb és nehezebb, formája pedig a hagyományos gömb helyett inkább hengeres vagy csavart.Az 50 éves recept különlegessége, hogy nemcsak farsangkor, hanem lakodalmakban is sütötték, ezért mennyiségre és tartósságra is optimalizálták. A háj és a hajtogatás miatt tovább friss marad, mint a hagyományos változat.

