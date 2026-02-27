Fontos felfedezés: ezek az ételek akár felére csökkenthetik a demencia kockázatát

A táplálkozás kulcsszerepet játszik az agyműködés fenntartásában. A fehérjék biztosítják a neurotranszmitterek építőköveit, támogatják a memóriáért felelős folyamatokat, és segítenek csökkenteni az agyi gyulladást. A kutatások szerint az alacsony fehérjebevitel és a gyenge izomerő idősebb korban nagyobb eséllyel jár együtt szellemi hanyatlással – derül ki a HuffPost cikkéből.
Mutatjuk, melyek a legjobb fehérjeforrások az agy védelmére
A szakértők gyakran emlegetik a MIND-diéta nevű étrendet, amelyet kifejezetten a demencia megelőzésére dolgoztak ki. Ez a modell a mediterrán diéta alapjaira épül, de még nagyobb hangsúlyt fektet az antioxidánsokban, omega-3 zsírsavakban és növényi tápanyagokban gazdag ételekre. Kutatások szerint a szigorúan követett MIND-étrend akár 53%-kal is csökkentheti a demencia kialakulásának esélyét.
A zsíros halak – különösen a lazac, a tonhal, a makréla és a szardínia – a legjobb fehérjeforrások az agy védelmére. Magas omega-3-tartalmuk segít csökkenteni a gyulladást és támogatja az idegsejtek egészségét. Az omega-3 a Alzheimer-kór egyik fő jellegzetességének számító amyloid plakkok kialakulásának mérséklésében is szerepet játszhat.
A tojás szintén kiemelkedő választás. A rendszeres tojásfogyasztás összefüggésbe hozható a demenciakockázat csökkenésével. Kolint tartalmaz, amely az acetilkolin nevű neurotranszmitter előállításához szükséges – ez a memória, a figyelem és a tanulás egyik kulcsszereplője.
A bab és más hüvelyesek az egyik legerősebb növényi agyvédő fehérjeforrásnak számítanak. Rostban gazdagok, támogatják a bélflórát, márpedig az újabb kutatások szerint a bél-agy tengely állapota jelentős hatással van a kognitív egészségre. Emellett polifenolokat és B-vitaminokat is tartalmaznak, amelyek segítenek csökkenteni az idegrendszeri gyulladást.
A szója – legyen szó tofúról, tempehről vagy edamaméról – szintén ígéretes. Egy nagyszabású kutatás szerint a rendszeres szójafogyasztás 14%-kal csökkentette a súlyos neurokognitív zavarok előfordulását.
A diófélék közül a dió emelkedik ki leginkább, mivel ez tartalmazza a legtöbb omega-3 zsírsavat. Emellett E-vitaminban és antioxidánsokban is gazdag, amelyek szintén hozzájárulnak az agy védelméhez.
A sovány csirkehús is helyet kap a listán. Magas fehérjetartalma mellett kreatint tartalmaz, amely összefüggésbe hozható a memória és a kognitív teljesítmény támogatásával. A szakértők azonban hangsúlyozzák: a zsíros, feldolgozott húsokat – például kolbászt, szalonnát vagy felvágottakat – érdemes minimalizálni, mert a magas telítettzsír-tartalom növelheti a demencia kockázatát.
