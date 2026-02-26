Mi történt vele? Rá sem ismerni Fekete Lászlóra

Fekete László, Magyarország örökös Toldi Miklósa azonban megnyugtatott mindenkit: nincs semmi baj, a változás tudatos és hosszú folyamat eredménye.

Fekete László 25 kilóval könnyebb, mint versenyzői pályafutása csúcsán, de ma is rendszeresen edz.

Fotó: Vadnai Szabolcs

Miért fogyott le Fekete László?

A válasz egyszerűbb, mint sokan gondolnák.

Fekete László elmondta: visszafogta az edzéseket, már nem indul nagy versenyeken, így az izomtömeg természetes módon csökkent. Aktív versenyzőként 167 kilót nyomott, ma 142 kiló – vagyis nagyjából 25 kilóval könnyebb, mint pályafutása csúcsán.

„Az izom megy össze, mivel nincs akkora igénybevétel” – fogalmazott, hozzátéve: nem hirtelen fogyott le, nagyjából öt éve tartja ezt a testsúlyt. Egészségileg teljesen rendben van, és továbbra is rendszeresen edz, csak már nem emel négy-ötszáz kilókat, „csak” háromszázat.

Mit evett Fekete László a Séfek Séfében?

A TV2 gasztroműsorában zsűriként tűnt fel, ám igazi meglepetés várta. Mint mondta, előre nem tudta, mit kell majd kóstolnia – és nem számított vegetáriánus, illetve vegán fogásokra.

Nevetve mesélte, hogy amikor meglátta az ételkínálatot, „az élettől is elment a kedve”. A vega konyha nem az ő világa: bevallása szerint mindenevő, sőt ma is annyit eszik, mint három másik ember együtt.

„Naponta lerágok egy tehenet a vázáról” – tréfálkozott, hozzátéve, hogy a desszertekért különösen rajong: a gesztenyepürétől a palacsintán át a madártejig minden jöhet.

Abbahagyta a sportot Fekete László?

Szó sincs róla.

Fekete László januárban töltötte be a 68. életévét, de a sportot nem engedte el. Negyven éve része az életének az erőemelés, és amíg az egészsége engedi, folytatja is. Bár már nem világbajnoki címekre hajt – kilencet már megszerzett –, továbbra is olyan súlyokat mozgat meg, amelyek sok fiatal sportolónak is becsületére válnának.

A felszabadult időt inkább a családjának szenteli: hat unokája van, és hamarosan érkezik a hetedik is.