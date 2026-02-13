Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre nő a feszültség a Tiszánál Magyar Péter beismerő videója után

Bűnügy

Tíz év után ítélet született Gyurcsány Ferenc volt ügyvédjének adócsalási ügyében

melegrekord

Brutális felmelegedés söpört végig az országon – mutatjuk a számokat

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szokatlanul enyhe idővel érkezett a csütörtök, több térségben már kora délután tavaszias hangulat uralkodott. A felmelegedés az ország nagy részén 8–11 fokkal haladta meg a sokévi átlagot, miközben az éjszaka is fagymentes idővel telt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
melegrekordidőjárásnapsütés

A csütörtöki felmelegedés többfelé 16-17 fokos maximumokat hozott, ami az év eddigi legmelegebb napját jelentette. Az Északi-középhegység kivételével az ország döntő részén jelentős pozitív hőmérsékleti eltérés volt tapasztalható. A fagymentes idő nemcsak nappal, hanem éjszaka is kitartott, ami február közepén különösen figyelemre méltó.

felmelegedés
A felmelegedés több helyen 17 fokos délutáni csúcsot hozott
Fotó: Unsplash

A HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán közzétett anomália-térkép alapján jól látható, hogy a hőmérsékleti értékek tartósan a sokévi átlag felett alakultak. A Dél-Dunántúlon helyenként 10 milliméter körüli csapadékot is mértek.

Tavaszt idéző felmelegedés lepte meg az országot

A csütörtöki kiugró értékek hátterében egy enyhe, délnyugati áramlás állt, amely melegebb levegőt szállított a Kárpát-medencébe. Ez a légköri helyzet nemcsak a nappali felmelegedést erősítette, hanem megakadályozta az éjszakai lehűlést is, így maradhatott el a fagy az ország nagy részén. Az eredmény: az év eddigi legmelegebb napja, több helyen 16-17 fokkal.

A frontérzékenyek ezt biztos meg fogják érezni – kemény napok következnek

Az előttünk álló napokban többször is változik az égbolt képe, és a szél is egyre inkább szerephez jut. Az időjárás pénteken még enyhébb arcát mutatja, de szombatra már hidegfronti hatás terheli a szervezetünket, ami sokaknál kellemetlen tüneteket okozhat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!