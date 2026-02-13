Brutális felmelegedés söpört végig az országon – mutatjuk a számokat

A csütörtöki felmelegedés többfelé 16-17 fokos maximumokat hozott, ami az év eddigi legmelegebb napját jelentette. Az Északi-középhegység kivételével az ország döntő részén jelentős pozitív hőmérsékleti eltérés volt tapasztalható. A fagymentes idő nemcsak nappal, hanem éjszaka is kitartott, ami február közepén különösen figyelemre méltó.

A felmelegedés több helyen 17 fokos délutáni csúcsot hozott

Fotó: Unsplash

A HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán közzétett anomália-térkép alapján jól látható, hogy a hőmérsékleti értékek tartósan a sokévi átlag felett alakultak. A Dél-Dunántúlon helyenként 10 milliméter körüli csapadékot is mértek.

Tavaszt idéző felmelegedés lepte meg az országot

A csütörtöki kiugró értékek hátterében egy enyhe, délnyugati áramlás állt, amely melegebb levegőt szállított a Kárpát-medencébe. Ez a légköri helyzet nemcsak a nappali felmelegedést erősítette, hanem megakadályozta az éjszakai lehűlést is, így maradhatott el a fagy az ország nagy részén. Az eredmény: az év eddigi legmelegebb napja, több helyen 16-17 fokkal.

A frontérzékenyek ezt biztos meg fogják érezni – kemény napok következnek

Az előttünk álló napokban többször is változik az égbolt képe, és a szél is egyre inkább szerephez jut. Az időjárás pénteken még enyhébb arcát mutatja, de szombatra már hidegfronti hatás terheli a szervezetünket, ami sokaknál kellemetlen tüneteket okozhat.