Fontos határidőre figyelmeztetett Hankó Balázs – már csak pár óra maradt hátra

Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter legfrissebb Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatalok számára most nyílik meg igazán a lehetőség a tudásalapú társadalomba való belépésre. A felsőoktatásba jelentkezés nem csupán adminisztratív lépés — ez az első komoly döntés a karrierépítés útján.

A felsőoktatásba jelentkezés ma éjfélkor lezárul — most még dönthetsz a jövődről

Fotó: Polyák Attila - Origo

A miniszter hangsúlyozta: a magyar felsőoktatás célja a versenyképes tudás, a gyors elhelyezkedés és a magasabb fizetés biztosítása. A diplomával rendelkezők statisztikailag jobb elhelyezkedési esélyekkel és stabilabb jövedelemmel számolhatnak, különösen a hiányszakmák és az innovációvezérelt ágazatok területén.

Felsőoktatásba jelentkezés – miért kulcsfontosságú a döntés?

A felsőoktatásba jelentkezés minden évben sorsdöntő pillanat a végzős diákok számára. A felsőoktatási felvételi rendszer lehetőséget ad arra, hogy a jelentkezők több intézményt és szakot is megjelöljenek, így tudatos karriertervezéssel hosszú távon is stabil alapokat teremthetnek.

A versenyképes diploma ma már nemcsak tudást jelent, hanem kapcsolati hálót, szakmai gyakorlatot és nemzetközi lehetőségeket is. A gyors elhelyezkedés felsőoktatási diploma után egyre inkább azoknál valósul meg, akik hiányszakmákban vagy innovációs területeken szereznek képesítést.

Mire figyelj az utolsó órákban a felsőoktatás jelentkezés során?

Ellenőrizd a jelentkezési sorrendet

Győződj meg a dokumentumok feltöltéséről

Nézd át a pontszámokat

Ne hagyd az utolsó percre a véglegesítést

A felsőoktatásba való jelentkezés határideje nem hosszabbítható meg — aki lemarad, egy teljes évet veszíthet.