Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, hogy kik a halál vámszedői és a háború kutyái – mutatjuk!

Sport

Nem lehet megunni: Szoboszlai Dominik újabb bombagólját mindenkinek látnia kell – videó

felsőoktatás

Fontos határidőre figyelmeztetett Hankó Balázs – már csak pár óra maradt hátra

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fiatalok, ma éjfélig még minden megváltozhat az életetekben. A felsőoktatásba jelentkezés határideje most jár le, és aki időben lép, versenyképes tudást, gyors elhelyezkedést és magasabb fizetést szerezhet a munkaerőpiacon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
felsőoktatásdiplomaHankó Balázsjelentkezés

Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter legfrissebb Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatalok számára most nyílik meg igazán a lehetőség a tudásalapú társadalomba való belépésre. A felsőoktatásba jelentkezés nem csupán adminisztratív lépés — ez az első komoly döntés a karrierépítés útján.

felsőoktatásba jelentkezés,Hankó Balázs, HankóBalázs, gyógyszerész, Kulturális és Innovációs Minisztérium
A felsőoktatásba jelentkezés ma éjfélkor lezárul — most még dönthetsz a jövődről
Fotó: Polyák Attila - Origo

A miniszter hangsúlyozta: a magyar felsőoktatás célja a versenyképes tudás, a gyors elhelyezkedés és a magasabb fizetés biztosítása. A diplomával rendelkezők statisztikailag jobb elhelyezkedési esélyekkel és stabilabb jövedelemmel számolhatnak, különösen a hiányszakmák és az innovációvezérelt ágazatok területén.

Felsőoktatásba jelentkezés – miért kulcsfontosságú a döntés?

A felsőoktatásba jelentkezés minden évben sorsdöntő pillanat a végzős diákok számára. A felsőoktatási felvételi rendszer lehetőséget ad arra, hogy a jelentkezők több intézményt és szakot is megjelöljenek, így tudatos karriertervezéssel hosszú távon is stabil alapokat teremthetnek.

A versenyképes diploma ma már nemcsak tudást jelent, hanem kapcsolati hálót, szakmai gyakorlatot és nemzetközi lehetőségeket is. A gyors elhelyezkedés felsőoktatási diploma után egyre inkább azoknál valósul meg, akik hiányszakmákban vagy innovációs területeken szereznek képesítést.

Mire figyelj az utolsó órákban a felsőoktatás jelentkezés során?

  • Ellenőrizd a jelentkezési sorrendet
  • Győződj meg a dokumentumok feltöltéséről
  • Nézd át a pontszámokat
  • Ne hagyd az utolsó percre a véglegesítést

A felsőoktatásba való jelentkezés határideje nem hosszabbítható meg — aki lemarad, egy teljes évet veszíthet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!