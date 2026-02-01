Sokan nem tudják: a féltékenység miatt is bíróság elé lehet kerülni

A féltékenység miatt elkövetett „magánnyomozás” könnyen átlépheti a törvényes határokat, még akkor is, ha az érintett úgy érzi, jogos a gyanúja. Egy kaposvári férfi például annyira biztos akart lenni felesége hűségében, hogy titokban technikai eszközhöz nyúlt – végül azonban nem az igazság, hanem a rendőrség találta meg – számol be a SONLINE.

Súlyos következménye lehet a féltékenységnek

Fotó: Budgeron Bach / Pexels

Féltékenységből lett bűncselekmény

A történet szerint a férj 2023 őszén döntött úgy, hogy saját kezébe veszi az ügyet. Vásárolt egy okostelefonnal követhető nyomkövetőt, majd észrevétlenül elrejtette azt felesége autójában. Abban bízott, hogy így minden lépésről értesülhet, és megnyugszik.

A terv azonban gyorsan kudarcba fulladt. A modern telefonok ugyanis már figyelmeztetik a felhasználót, ha idegen nyomkövető van a közelben.

A feleség értesítést kapott, megtalálta az eszközt, ráadásul az is kiderült, hogy azt a férje regisztrálta. A lebukás után már nem volt visszaút: az ügy a hatóságok elé került.

Fotó: CardMapr.nl / Unsplash

Amit sokan nem tudnak: ez tiltott adatszerzés

Sokan gondolják úgy, hogy egy párkapcsolatban „belefér” az ellenőrzés, különösen akkor, ha felmerül a hűtlenség gyanúja. A jog azonban egészen máshogy látja.

A másik fél tudta és beleegyezése nélkül elhelyezett nyomkövető, lehallgatás vagy megfigyelőalkalmazás tiltott adatszerzésnek minősül, ami bűncselekmény!

Ez azt jelenti, hogy nemcsak az így megszerzett információ nem használható fel jogszerűen, hanem maga a megfigyelést végző személy is felelősségre vonható. A somogyi férfi ügyében az ügyészség próbára bocsátást indítványozott, de a büntetőeljárás ténye már önmagában komoly következmény.

Van-e „kiskapu”? Inkább ne próbálja ki

Bár jogi értelemben előfordulhat, hogy egy jogsértő módon megszerzett információ később elindít egy hivatalos vizsgálatot, ez nem jelenti azt, hogy az eszközt használó fél megússza a felelősségre vonást. A „csináld magad” nyomozás tehát kockázatos játék.

A történet tanulsága egyszerű: a féltékenység érthető emberi érzés, de nem ad felhatalmazást a törvény megszegésére.

Mielőtt bárki nyomkövetőt rendelne az interneten, érdemes mérlegelni, hogy egy gyanú megér-e egy büntetőeljárást – mert a bizalom elvesztése fájdalmas, de a jogi következmények ennél is drágábbak lehetnek.