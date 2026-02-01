Sokan nem tudják: a féltékenység miatt is bíróság elé lehet kerülni

A féltékenység miatt elkövetett „magánnyomozás” könnyen átlépheti a törvényes határokat, még akkor is, ha az érintett úgy érzi, jogos a gyanúja. Egy kaposvári férfi például annyira biztos akart lenni felesége hűségében, hogy titokban technikai eszközhöz nyúlt – végül azonban nem az igazság, hanem a rendőrség találta meg – számol be a SONLINE.
Féltékenységből lett bűncselekmény
A történet szerint a férj 2023 őszén döntött úgy, hogy saját kezébe veszi az ügyet. Vásárolt egy okostelefonnal követhető nyomkövetőt, majd észrevétlenül elrejtette azt felesége autójában. Abban bízott, hogy így minden lépésről értesülhet, és megnyugszik.
A terv azonban gyorsan kudarcba fulladt. A modern telefonok ugyanis már figyelmeztetik a felhasználót, ha idegen nyomkövető van a közelben.
A feleség értesítést kapott, megtalálta az eszközt, ráadásul az is kiderült, hogy azt a férje regisztrálta. A lebukás után már nem volt visszaút: az ügy a hatóságok elé került.
Amit sokan nem tudnak: ez tiltott adatszerzés
Sokan gondolják úgy, hogy egy párkapcsolatban „belefér” az ellenőrzés, különösen akkor, ha felmerül a hűtlenség gyanúja. A jog azonban egészen máshogy látja.
A másik fél tudta és beleegyezése nélkül elhelyezett nyomkövető, lehallgatás vagy megfigyelőalkalmazás tiltott adatszerzésnek minősül, ami bűncselekmény!
Ez azt jelenti, hogy nemcsak az így megszerzett információ nem használható fel jogszerűen, hanem maga a megfigyelést végző személy is felelősségre vonható. A somogyi férfi ügyében az ügyészség próbára bocsátást indítványozott, de a büntetőeljárás ténye már önmagában komoly következmény.
Van-e „kiskapu”? Inkább ne próbálja ki
Bár jogi értelemben előfordulhat, hogy egy jogsértő módon megszerzett információ később elindít egy hivatalos vizsgálatot, ez nem jelenti azt, hogy az eszközt használó fél megússza a felelősségre vonást. A „csináld magad” nyomozás tehát kockázatos játék.
A történet tanulsága egyszerű: a féltékenység érthető emberi érzés, de nem ad felhatalmazást a törvény megszegésére.
Mielőtt bárki nyomkövetőt rendelne az interneten, érdemes mérlegelni, hogy egy gyanú megér-e egy büntetőeljárást – mert a bizalom elvesztése fájdalmas, de a jogi következmények ennél is drágábbak lehetnek.
További híreink:
A telefonunk mindig tudja, hol vagyunk, pedig nem kellene így lennie
A helyadat az egyik legérzékenyebb információ rólunk, mégis sokan gondolkodás nélkül adják oda alkalmazások tucatjainak. A folyamatos helymeghatározás nemcsak rövidebb akkuidőt, hanem komoly adatvédelmi kockázatot is jelent.
Senki sincs biztonságban! – Mutatjuk, hogyan védekezzen!
Sokan azt gondolják, hogy a telefon csak akkor figyel, ha a kis GPS ikon világít, pedig ez csak a jéghegy csúcsa. Valójában a készüléked a tartózkodási hely rögzítésére számos más módszert is használ, például a mobilhálózatok, Wi-Fi kapcsolatok, Bluetooth jelek és háttérben futó pingek segítségével.