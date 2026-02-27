Kiderült, mikor lesz Fenyő Miklós emlékkoncertje

Fenyő Miklós január 31-én hunyt el tüdőgyulladás szövődményei következtében. A hazai rock and roll meghatározó alakja hat évtizedes pályafutást tudhatott maga mögött, dalai generációk számára váltak meghatározóvá. Az elmúlt hetekben sorra jelentek meg a találgatások egy esetleges emlékkoncertről, ezért gyermekei, Diána és Dávid egyértelművé tették: a rendezvény megszervezése kizárólag az ő hatáskörükbe tartozik.

Fenyő Miklós (1947-2026)

Fotó: Móricz Simon

Fenyő Miklós gyerekei szervezik az emlékkoncertet

A testvérek eldöntötték, hogy maguk gondoskodnak az emlékkoncertről. A tervek szerint az eseményt jövőre rendezik meg, abban az évben, amikor Fenyő Miklós a 80. születésnapját ünnepelné. A szervezésben Rózsa István producer is részt vesz.

A Fenyő Miklós emlékkoncert célja, hogy átfogó módon mutassa be az énekeslegenda 60 éves zenei életművét, és méltó módon tartsa életben a legendás dalokat. A részletek kidolgozása még folyamatban van, a helyszínről és a fellépőkről később adnak tájékoztatást, az azonban biztos, hogy a testvérpár is fellép majd apjuk emlékkoncertjén – írja a Blikk.

Fenyő Miklós és a Hungária: innen indult a legenda

A magyar könnyűzene történetében kevés olyan előadó akad, aki egy teljes korszak hangulatát tudta meghatározni. Fenyő Miklós a rock and roll hazai arcává vált, és zenéjével generációk számára teremtett felismerhető stílust és életérzést.