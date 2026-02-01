Titkos életműkoncert, betegség Londonban: új részletek Fenyő Miklós tragédiájáról

Hírlevél
A nap, amikor meghalt a Rock and Roll – így emlékeznek 2026. január 31-ére. Fenyő Miklós váratlan halálával egy korszak zárult le, és innentől már semmi sem lesz ugyanaz a magyar könnyűzenében.
rock and roll

Szombaton, 2026. január 31-én érte a hír az országot: elhunyt Fenyő Miklós, a Hungária legendás frontembere. Barátok, zenésztársak és rajongók döbbenten keresték a válaszokat, hiszen a családon kívül alig tudta bárki, mekkora a baj. Utólag azonban egyre több jel utal arra, hogy a tragédiának voltak előzményei.

Fenyő Miklós (1947-2026)
Fotó: Móricz Simon

Fenyő Miklós halálának okai

Többen úgy gyanítják, hogy a legendás zenész Londonban betegedett meg. Fenyő Miki novemberben az angol fővárosba utazott, hogy fellépjen a II. Magyar Retro Fesztiválon a Scala színpadán, és élőben lássa imádott csapatát, a Manchester Unitedet a Tottenham Hotspur elleni mérkőzésen.

Bár december végén még színpadra állt az Erkel Színházban, a közönség mit sem sejtett arról, hogy már nincs jól.

Fenyő Miklós január nagy részét kórházi kezelés alatt töltötte. Menedzsere korábban arról tájékoztatott, hogy az énekest tüdőgyulladással ápolják, és a kezelések során szövődmények is felléptek.

A Rock and Roll királya egyetlen káros szenvedélyéről nem tudott – vagy nem akart – lemondani: a dohányzásról. Hiába figyelmeztették orvosai, a cigaretta végigkísérte életét. Hogy ez mennyiben járult hozzá a tüdeje élet-halál harcához, már sosem derül ki – a kérdések azonban megmaradtak.

Fenyő Miklós titkos tervei

Kevesen tudják, de az idei évre gyakorlatilag betelt a naptára. Azt vallotta: addig lép színpadra, amíg száz százalékig ki tudja szolgálni a közönséget. Sőt, egy titkos, nagy dobás is készülőben volt: a 2027-es, 80. születésnapi életműkoncert.

Erről Rózsa István beszélt a Blikknek, aki Fenyő szólólemezeit is gondozta, és számos emlékezetes produkció fűződik a nevéhez – többek közt Demjén Ferenc és Charlie koncertjei.

Elmondása szerint a „Fenyő 80” életműkoncertet az Arénában tervezték, több mint tízezer ember előtt. Január elején még egyeztetni készültek – ám addigra Miki kórházba került. 

Ma már tudjuk: ez a pillanat soha nem válhat valósággá

 – mondta fájó szívvel.

Egy korszak véget ért. Fenyő Miklós neve és dalai azonban velünk maradnak.

A Hotel Menthol fénye kialudt – ezekkel a slágerekkel emlékezünk Fenyő Miklósra

A magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb korszakát idézi fel a Hungária zenekar, amelynek slágerei generációkat kötnek össze. A zenekar ikonikus hangzását és lendületét nagyban meghatározta Fenyő Miklós, akinek nevéhez a hazai rock and roll aranykora fűződik. A mai napon érkezett szomorú hír különösen fájóvá teszi ezeknek a daloknak az újrahallgatását – ugyanakkor még inkább emlékeztet arra, mekkora örökséget hagyott maga után.

Sírva emlékezett Charlie: „Nagyon szerettem Mikit”

Megrendítő szavakkal szólalt meg a gyász napján a magyar rock and roll egyik meghatározó alakja. Fenyő Miklós halálát Charlie törött hangon, fájdalmas őszinteséggel idézte fel a Bors újságírójának.

