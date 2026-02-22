Megrázó részletek Fenyő Miklós utolsó éjszakájáról

A zamárdi fellépés különleges jelentőséget kapott, mert a CandyMen Duo számára személyes búcsú is volt. A CandyMen Duo tagjai ugyanis ott lehettek Fenyő Miklós december 28-i, utolsó koncertjén az Erkel Színházban – írja a Blikk.
Fenyő Miklós utolsó koncertje
Fehér Tamás Tom és Schiffler Patrik Ricky soha nem felejti el, hogy maga a legenda hívta meg őket a hagyományos Fenyő Ünnepre. Elmondásuk szerint hatalmas megtiszteltetés volt számukra, hogy négy dalban is közreműködhettek a telt házas előadáson. A próbák során közvetlen, sallangmentes emberként ismerték meg a közel nyolcvanéves művészt.
A zenészeket megdöbbentette, hogy semmi jelét nem látták betegségnek, sőt elképesztő energia sugárzott belőle.
Tom felidézte, hogy a koncert után hajnalig beszélgettek, miközben a művész nyitott ablaknál ült a hideg ellenére is.
A tragédia híre ezért teljesen váratlanul érte őket, hiszen néhány nappal korábban még együtt álltak a színpadon. Ricky számára a közös fellépés gyermekkori álom beteljesülése volt, hiszen kétéves kora óta példaképként tekintett rá. Édesapja, Lufi, Fenyő gyerekkori barátjaként bevezette őt a jampivilágba és a rock and roll szeretetébe.
A zenekar több Hungária-dalt is műsorra tűzött Zamárdiban, hogy méltóképpen emlékezzenek a legendára.
Fenyő halála után Köszönünk Mindent, Rock’n’Roll király címmel saját dalt írtak tiszteletére. A balatoni koncertet követően a zenészek a közeli nyaralóhoz is elsétáltak, ahol főhajtással búcsúztak. A CandyMen Duo hamarosan Amerikába utazik, ahol továbbviszik a Hotel Mentholt és a rock and roll szellemiségét a tengerentúlon is.
Fenyő Miklós halalhíre: a rock and roll legenda távozása
Fenyő Miklós, a magyar rock and roll ikonja, a Hungária egykori frontembere 78 éves korában hunyt el a hajnali órákban rövid betegség után a kórházi ágyán. Halálhírét hivatalos közösségi oldalán tették közzé, amely mély megrendülést váltott ki a hazai zenei életben és rajongók körében.
Megrendült csend a Farkasréti temetőben: végső búcsút vettek Fenyő Miklóstól
Zártkörű szertartás keretében, családtagok, barátok és pályatársak jelenlétében kísérték utolsó útjára a rock and roll legendáját a Farkasréti temetőben. A meghitt, méltóságteljes búcsúztatáson több beszéd is elhangzott, amelyek nemcsak a kivételes zenei pályát, hanem az embert is felidézték. A gyászolók csendben, megrendülten tisztelegtek Fenyő Miklós emléke előtt.