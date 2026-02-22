Megrázó részletek Fenyő Miklós utolsó éjszakájáról

A zamárdi fellépés különleges jelentőséget kapott, mert a CandyMen Duo számára személyes búcsú is volt. A CandyMen Duo tagjai ugyanis ott lehettek Fenyő Miklós december 28-i, utolsó koncertjén az Erkel Színházban – írja a Blikk.

Fenyő Miklós (1947-2026).

Fotó: Móricz Simon

Fenyő Miklós utolsó koncertje

Fehér Tamás Tom és Schiffler Patrik Ricky soha nem felejti el, hogy maga a legenda hívta meg őket a hagyományos Fenyő Ünnepre. Elmondásuk szerint hatalmas megtiszteltetés volt számukra, hogy négy dalban is közreműködhettek a telt házas előadáson. A próbák során közvetlen, sallangmentes emberként ismerték meg a közel nyolcvanéves művészt.

A zenészeket megdöbbentette, hogy semmi jelét nem látták betegségnek, sőt elképesztő energia sugárzott belőle.

Tom felidézte, hogy a koncert után hajnalig beszélgettek, miközben a művész nyitott ablaknál ült a hideg ellenére is.

A tragédia híre ezért teljesen váratlanul érte őket, hiszen néhány nappal korábban még együtt álltak a színpadon. Ricky számára a közös fellépés gyermekkori álom beteljesülése volt, hiszen kétéves kora óta példaképként tekintett rá. Édesapja, Lufi, Fenyő gyerekkori barátjaként bevezette őt a jampivilágba és a rock and roll szeretetébe.

A zenekar több Hungária-dalt is műsorra tűzött Zamárdiban, hogy méltóképpen emlékezzenek a legendára.

Fenyő halála után Köszönünk Mindent, Rock’n’Roll király címmel saját dalt írtak tiszteletére. A balatoni koncertet követően a zenészek a közeli nyaralóhoz is elsétáltak, ahol főhajtással búcsúztak. A CandyMen Duo hamarosan Amerikába utazik, ahol továbbviszik a Hotel Mentholt és a rock and roll szellemiségét a tengerentúlon is.

Fenyő Miklós halalhíre: a rock and roll legenda távozása

Fenyő Miklós, a magyar rock and roll ikonja, a Hungária egykori frontembere 78 éves korában hunyt el a hajnali órákban rövid betegség után a kórházi ágyán. Halálhírét hivatalos közösségi oldalán tették közzé, amely mély megrendülést váltott ki a hazai zenei életben és rajongók körében.

Eltemették Fenyő Miklóst.

Fotó: Markovics Gábor

Megrendült csend a Farkasréti temetőben: végső búcsút vettek Fenyő Miklóstól